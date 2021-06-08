«Чернігівгаз» завершив повністю процедуру анбандлінгу
«Чернігівгаз» обслуговує 357 тисяч споживачів у категорії «населення» та 2028 промислових і комунальних об’єктів
АТ «Чернігівгаз» вийшло із засновників компанії-постачальника ТОВ «Чернігівгаз Збут». Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно з Директивою 2009/73/ ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.
«Чернігівгаз» завершив процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Чернігівгаз Збут», тим самим повністю виконавши умови ефективного анбандлінгу - як з позиції українського, так і європейського законодавства.
Вихід зі складу засновників - тобто повне розділення власності - є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників, допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Чернігівгаз» більш жорстко дотримувалося норм європейського законодавства при проведенні процедури анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС.
Компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала усі етапи анбандлінгу з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:
- юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;
- функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;
- поділ облікової діяльності із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю як за рахунок публікацій на сайті АТ «Чернігівгаз», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;
- інформаційний поділ - від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;
- поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.
У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73 / ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.
Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Чернігівгаз», поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.