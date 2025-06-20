Головна Думки вголос Олекса Бик
search button user button menu button
Олекса Бик Письменник

Ми вступаємо у найважчий період війни. Часу залишилося дуже мало

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«На фото мій взвод в перші дні повномасштабки»

Подумайте над цим на дозвіллі...

В найближчому майбутньому нас чекає купа проблем, до яких ми не готові. Я не нагнітаю, просто попереджаю.

Їх усі можна довго обговорювати і перераховувати, але найголовніша з них – мобілізація. Поповнення підрозділів, комплектування нових, забезпечення резерву. Зараз я не хотів би торкатися цієї теми з точки зору соціальної, бо це окрема проблема – розкол суспільства між тими, хто четвертий рік (а хтось і значно більше!) в окопах, і тими, хто живе собі своїм життям за спинами перших. Проблема нашої мобілізації головним чином в тому, що вона швидше мертва, ніж жива.

І це ні для кого не секрет. Будь-хто з військових підтвердить, що з року в рік кількість і якість поповнення невпинно падає. На початку повномасштабки у мене у взводі в один момент було 44 з 36 бійців і ще з десяток чекали черги. Всі прийшли самі і про те, що за виробництво хароших холодних узкіх платять з/п – ніхто навіть не підозрював. В час, коли я виконував обов'язки командира роти – моя рота, здається, вже ніколи не була укомплектована на 100%. Сьогодні ж у ЗСУ, думаю, немає практично жодного бойового підрозділу рівня бригади з комплектацією хоча б 60%, хіба що на відновленні чи при першому формуванні. Про мотивацію питання більше не стоїть. І все менше стоїть питання фізичної підготовки. Зараз бригади з радістю беруть людей, які просто не мають обмежень по здоров'ю. І багато бригад вже давно не зважає на те, чи бухає рекрут.

Падіння якості поповнення особового складу очікувано негативно відбивається на здатності підрозділів вести бойові дії. Звідси – поступове, але лавиноподібне наростання тактичних втрат, загиблих, СЗЧ і т.д.

І далі буде лише гірше, якщо ми не зрозуміємо проблематику і не змінимо ситуацію кардинально.

  1. Проблема ТЦК. Як на мене, вона полягає в першу чергу не в «бусифікації», а в масі зловживань і совкових метастаз цієї структури. Погугліть новини про те, скільки різних корупційних схем цвіте навколо ТЦК, а потім помножте це на плановий принцип роботи. Так виникає ситуація, коли хтось просто відкуповується, але його місце заповнюють якимись маргіналами заради виконання плану мобілізації.
  2. Нерівність. Нема нічого дивного в тому, що люди не хочуть воювати за державу, правова система якої дозволяє дітям чиновників і олігархів тупо покласти болт на свій конституційний обов'язок. Ситуацію не врятують огидні байки про те, як воювали Стерненко, Бігус і молодший Порошенко. Оці всі бронювання цирків, 95 кварталів чи інших придворних – це плювок в очі просто усім. І усі, до речі, мовчать.
  3. Відсутність притомно озвучених строків служби. Повномасштабка триває четвертий рік, і триватиме ще довго. Ніхто більше не хоче вписуватися в двіжуху, яка не просто може вбити – а ще й передбачає безкінечну кількість часу на ці можливості. Держава перетворила патріотів, які прийшли її захищати, на безправних пожиттєвих рабів. І це лише зовсім трохи метафора. Зазвичай військові кажуть, що з ЗСУ вийти можна лише або в морг, або в тюрму. Якщо ви не в курсі про ці настрої – вітаю в реальному світі.
  4. Неконкурентноспроможна зарплатня. Звісно, я розумію, що для багатьох людей 120 тисяч – це космічна сума. Але її, по-перше, мало хто такою отримує. По-друге – більшість з/п йде на свої ж потреби (екіп, машини, пальне і т.д.). По-третє – гривня неминуче інфляційно знецінюється разом з нашою купівельною спроможністю. По-четверте – погугліть, скільки разів за час війни зростала з/п у держслужбовців чи поліції, або як зростали витрати президента, і порівняйте це з підвищенням на 0% зарплати бійців за усі три роки. І по-п'яте – у тилу з/п і вищі, і шанси загинути, м'яко кажучи, дуже інші.

З огляду на це все – я впевнено можу сказати, що ми вступаємо у найважчий період цієї війни. Часу на те, щоб змінитися – дуже мало. Але якщо ми не еволюціонуємо, то вимремо. Подумайте над цим на дозвіллі, відпочиваючи десь в здебільшого мирних містах, і не зважайте на ознаки цієї війни. Вона десь далеко, ну її, правда ж?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові держава мобілізація зарплатня війна ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїн Князівської бригади Олександр
«Я – Плотва»: український військовий ледь не загинув через збіг у назві поста
Вчора, 22:26
Кіт Келлог розповів про прогрес щодо питання миру в Україні
США сформували концепцію миру в Україні
13 червня, 13:12
Рідні дізналися про загибель Віталія Дущака саме в день його народження – 19 червня 2023 року
Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака
2 червня, 09:00
Голова СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації «Павутина» та її результат
Операція «Павутина». Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?
1 червня, 20:07
Вартість другої черги будівництва цвинтаря під Києвом складає 1,21 млрд грн
Цвинтар один на двох. Як місце для поховання воїнів перетворилося на золоту жилу Війна і бізнес
29 травня, 13:45
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
26 травня, 22:25
Понад рік триває битва за Часів Яр. Біля року триває битва за Торецьк
Путін хоче захопити Херсон і Запоріжжя. Які шанси, що Україна відіб'є новий наступ Росії?
26 травня, 15:00
Нікушор Дан не хоче відправляти військових до України
Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
21 травня, 13:10
За особисту мужність воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони»
Боронив Україну від окупантів на Донеччині. Згадаймо Володимира Сененька
20 травня, 09:00

Олекса Бик

Ми вступаємо у найважчий період війни. Часу залишилося дуже мало
Ми вступаємо у найважчий період війни. Часу залишилося дуже мало
Про яку перемогу ви мрієте?
Про яку перемогу ви мрієте?
Чи маємо ми бути вдячні Заходу за його допомогу у цій війні?
Чи маємо ми бути вдячні Заходу за його допомогу у цій війні?
Що не так у роботі військкоматів?
Що не так у роботі військкоматів?
Що не так із законом про посилення кримінальної відповідальності солдат ЗСУ
Що не так із законом про посилення кримінальної відповідальності солдат ЗСУ
У Міхо не могло вийти революції
У Міхо не могло вийти революції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
34K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
30K
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
24K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
20K
Безугла погрожує перейти в опозицію

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua