Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну від окупантів на Донеччині. Згадаймо Володимира Сененька

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну від окупантів на Донеччині. Згадаймо Володимира Сененька
За особисту мужність воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони»
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабного вторгнення РФ Сененько став на захист Батьківщини від вторгнення окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Сененька. 

16 травня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, поліг на фронті захисник зі Львова Володимир Сененько. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Володимир Сененько народився 28 липня 1988 року у Львові. Навчався у ліцеї №28 Львівської міської ради. Згодом здобув вищу освіту в Українській академії друкарства.

Протягом свого життя Володимир працював менеджером у різних компаніях. Захоплювався музикою. Був учасником капели хлопців-бандуристів «Гамалія» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Сененько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Захисник боронив територіальну цілісність та суверенітет України у Донецькій області у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

Володимир Сененько боронив територіальну цілісність та суверенітет України у Донецькій області
Володимир Сененько боронив територіальну цілісність та суверенітет України у Донецькій області
фото: Львівська міська рада

За особисту мужність воїн був нагороджений численними відзнаками, зокрема почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони».

У Володимира Сененька залишилися дружина, донечка, батьки та брат. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп завжди знайде виправдання діям»
Путін повинен заплатити ціну за уникнення миру
Вчора, 09:03
Голлівудский режисер та актор Шон Пенн активно підтримує Україну у війні з Росією
Актор Шон Пенн вчетверте приїхав до України і зустрівся з військовими
22 квiтня, 16:09
21-річний Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а 19-річна Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну
Від удару РФ по Києву загинули син та донька лікаря університету Шевченка
24 квiтня, 16:28
Зеленський: Дипломатія повинна спрацювати
Найближчими днями очікуються зустрічі, які наблизять тишу для України – Зеленський
25 квiтня, 21:24
Україна готова купити Patriot у США – президент
Україна готова купити Patriot у США – президент
25 квiтня, 21:37
Окупаційна влада готується надати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні
Росія готує нову тактику для наступів влітку та восени – ISW
27 квiтня, 10:06
Тероборона з українцями. Країна-сусідка планує залучати мігрантів до підрозділів захисту
Тероборона з українцями. Країна-сусідка планує залучати мігрантів до підрозділів захисту
4 травня, 06:27
Посол зауважує на появі безпілотних систем та цифрових технологій, внаслідок чого «традиційні види озброєнь лишилися в історії»
«Ця війна вже інша». Залужний пояснив, від чого залежить перемога України
28 квiтня, 11:21
Віталій Шаповалов з російськими солдатами
На війні проти України знищено відомого російського снайпера
18 травня, 21:39

Суспільство

Боронив Україну від окупантів на Донеччині. Згадаймо Володимира Сененька
Боронив Україну від окупантів на Донеччині. Згадаймо Володимира Сененька
«Самі винні». Відомий телеведучий пояснив, чому журналістів вигнали з Ради
«Самі винні». Відомий телеведучий пояснив, чому журналістів вигнали з Ради
Навколо Чорнобиля можуть з’явитися малі атомні реактори
Навколо Чорнобиля можуть з’явитися малі атомні реактори
ЦПД попередив про появу фейкових акаунтів Зеленського, Єрмака та Малюка
ЦПД попередив про появу фейкових акаунтів Зеленського, Єрмака та Малюка
20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Охоронник чи охоронець? Мовознавиця пояснила, яке слово вживати правильно
Охоронник чи охоронець? Мовознавиця пояснила, яке слово вживати правильно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
44K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
23K
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву
13K
Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua