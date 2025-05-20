Боронив Україну від окупантів на Донеччині. Згадаймо Володимира Сененька

За особисту мужність воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони»

З початком повномасштабного вторгнення РФ Сененько став на захист Батьківщини від вторгнення окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Сененька.

16 травня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, поліг на фронті захисник зі Львова Володимир Сененько. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Володимир Сененько народився 28 липня 1988 року у Львові. Навчався у ліцеї №28 Львівської міської ради. Згодом здобув вищу освіту в Українській академії друкарства.

Протягом свого життя Володимир працював менеджером у різних компаніях. Захоплювався музикою. Був учасником капели хлопців-бандуристів «Гамалія» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Сененько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Захисник боронив територіальну цілісність та суверенітет України у Донецькій області у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

Володимир Сененько боронив територіальну цілісність та суверенітет України у Донецькій області фото: Львівська міська рада

За особисту мужність воїн був нагороджений численними відзнаками, зокрема почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони».

У Володимира Сененька залишилися дружина, донечка, батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.