Олекса Бик Письменник, військовослужбовець

Чому не треба читати «мирний» план

Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
фото: AP

Ми змушені або битися, або зникнути, і битися, аби не зникнути

Я не читав план з 28 пунктів, бо він абсолютно ані на що не впливає. Сама ідея компромісу в умовах крайнього світоглядного антагонізму воюючих сторін – або повне безглуздя, або відверта зрада. В обох випадках вона неприйнятна.

І у нас давно немає вибору. Ми змушені або битися, або зникнути, і битися, аби не зникнути. Наша історія знову зробила оберт і зайшла на повтор. Тим краще. Цього разу ми зможемо все зробити правильно. Ми вже робимо все правильно.

Головне – опускати руки лише для перезарядки. Найтемніша ніч перед світанком. Освітимо її вогнем нашої боротьби.

Слава Україні!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
