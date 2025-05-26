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Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
скриншот з прямої трансляції

Тихий наголосив, що Україна готова до наступного раунду переговорів, але Росія спершу має представити пропозиції припинення вогню у меморандумі

Речник МЗС України Георгій Тихий розповів, коли та де очікувати наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Як інформує «Главком», про це він повідомив у ефірі телемарафону.

Тихий зазначив, що в України немає проблем з визначенням майданчика для перемовин, зважаючи на останні заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова про недопустимість проведення переговорів у Ватикані.

«Ми готові, нехай це буде Ватикан, нехай це буде Швейцарія, нехай це будуть інші майданчики. У нас проблем з майданчиками немає. Це в Росії якісь проблеми з майданчиками, з часом, з меморандумами», – каже він.

Зокрема, Тихий висловив вдячність Папі Римському за те, що він запропонував провести наступний райнд переговорів між Україною та Росією у Ватикані.

«Те, що стосується термінів наступної зустріч, то зараз наступний крок це меморандум. За підсумками цього меморандуму, того що вони там представлять і буде зрозуміло, який взагалі рух до потенційних можливих зустрічей. Україна до них готова», – наголосив Тихий.

Тихий каже, що це свого роду тест для Росії, аби українські партнери та Україна побачили, вони планують включити в цей меморандум: «Чи це буде знову ультиматуми та вимоги рівня 2022 року, які не є адекватними, або це буде спроба продемонструвати конструктив».

Речник також підкреслив, що союзники України мають побачити, чи меморандум це спроба відтягнути час, щоб зменшити санкційний тиск, або це дійсно прагнення досягнути миру: «Але ми бачимо за кількістю обстрілів за останні три дні, що Росія прагне продовжувати війну».

До слова, у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський також згадав про меморандум припинення вогню, який має представити Росія.

«Нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність», – наголосив президент.

Як відомо, Росія мала представити Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000».

Лавров раніше наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

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Теги: війна переговори перемир'я

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