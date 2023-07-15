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Олекса Бик Письменник

Чи маємо ми бути вдячні Заходу за його допомогу у цій війні?

glavcom.ua
Ми маємо бути вдячні за допомогу, а Захід має бути щедрим
фото з відкритих джерел

Коли рашка напала, Захід не виконав своє зобов'язання. Тому тепер мусить забезпечувати нашу боротьбу іншими способами

Чи маємо ми бути вдячні Заходу за його допомогу у цій війні? Так, безперечно. Особисто я вдячний за кожну копійку і за кожен патрон, бо для нас це, будемо відверті, питання виживання Нації і держави.

Чи повинен Захід нам допомагати? Так, повинен. Він нам зараз допомагає для того, щоб не виконувати Будапештський меморандум. Захід, образно кажучи, мав зобов'язання дати п#зди кожному, хто посягне на нашу територіальну цілісність – на суверенітет єдиної в світі держави, яка добровільно відмовилася від стратегічної ядерної зброї. Поступилася власною безпекою заради колективної.

Але Захід засцяв. Коли рашка напала, Захід не виконав своє зобов'язання. Тому тепер мусить забезпечувати нашу боротьбу іншими способами.

Чи може Захід відмовитися фінансувати нашу боротьбу? Ні, не може. Інакше нестиме не лише політичну відповідальність. Будуть зруйновані усі принципи колективної безпеки, які ще досі животіють. І кожна умовна Албанія, побачивши, що її ніхто не захистить у світі беззаконня, почне клепати власну ядерну зброю. І тоді ситі західні цивілізації швидко опиняться перед перспективою глобальної світової війни.

Тому ми маємо бути вдячні, а Захід має бути щедрим. Одне не виключає іншого.

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Джерело
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Теги: зброя Меморандум допомога ЗСУ

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Олекса Бик

Чи маємо ми бути вдячні Заходу за його допомогу у цій війні?
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