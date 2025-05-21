Головна Світ Політика
search button user button menu button

Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
Нікушор Дан не хоче відправляти військових до України
фото із відкритих джерел

Нікушор Дан розповів про напружені відносини Румунії та Росії і поміркував про відправку військових до України

Обраний президент Румунії Нікушор Дан висловився про відправлення румунських військ до України, назвавши це недоречним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням  інтерв'ю  Дана виданню Politico.

«Мати велику оперативну підтримку на території Румунії – так. Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні – ні. Я думаю, це було б не дуже доречно через напруженість, яка й так уже існує між Румунією та Росією»,  – сказав новий глава держави.

Він також розкритикував президента США Дональда Трампа за його підхід до пошуку миру в Україні. Глава Румунії вважає, що вимоги президента Росії Володимира Путіна «нереалістичні». «Я не дуже оптимістичний щодо того, що в нас дуже скоро настане мир», – додав він.

Нагадаємо, незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року. Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Але тепер закликає Конституційний суд країни скасувати результати голосування.

До слова, Польща не збирається відправляти війська до України, це остаточне рішення, про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Раніше стало відомо, що Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії. Рішення обумовлене високими ризиками, які супроводжують таку операцію, особливо в умовах, коли існує загроза ескалації конфлікту у разі зриву перемир’я між Україною та Росією.

Читайте також:

Теги: міністр Румунія військові Україна президент Нікушор Дан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Європа не готова до ризикованих рішень проти РФ?
Мирні переговори. Як уникнути шантажу у білих рукавичках
19 травня, 17:27
Сучасним електроприладам підвищення середньої напруги лише на 10 вольт зашкодити не зможе 
220 вольт йдуть у минуле. Як Україна декомунізує напругу і що це означає для споживача Енергетика
26 квiтня, 07:00
На пункті пропуску «Шегині» буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів
На одному із пунктів пропуску відсьогодні запроваджуються обмеження
22 квiтня, 07:18
Скрин відео, на якому зафіксовано, як підлітки повалили на землю та б’ють військового
Четверо підлітків отримали підозри через побиття військового у Гідропарку  
21 квiтня, 13:06
Президент Чехії вважає, що війна цього року навряд чи закінчиться
Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року
4 травня, 19:18
Каталін Предою обійматиме посаду тимчасового прем'єр-міністра до формування нового уряду
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку
6 травня, 11:18
В Україні було відкрито три виборчі дільниці
Вибори президента Румунії. Як проголосували дільниці на території України
19 травня, 10:04
До зустічі делегацій України та Росії у Стамбулі привернута максимальна увага
У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо
15 травня, 08:13
Зеленський отримає допомогу від Британії
Зеленський отримає неочікувану допомогу перед перемовинами з Росією – Guardian
15 травня, 12:35

Політика

Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу
Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу
Чи відправить Польща військових до України? Туск поставив крапку у питанні
Чи відправить Польща військових до України? Туск поставив крапку у питанні
США відмовилися вносити в заяву G7 пункт про подальшу підтримку України – Politico
США відмовилися вносити в заяву G7 пункт про подальшу підтримку України – Politico
Путін надів каску і взявся рятувати ситуацію на Курщині
Путін надів каску і взявся рятувати ситуацію на Курщині
Ізраїль готується вдарити по іранських ядерних об'єктах – CNN
Ізраїль готується вдарити по іранських ядерних об'єктах – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
29K
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
17K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО
12K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
11K
Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua