Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії

Нікушор Дан розповів про напружені відносини Румунії та Росії і поміркував про відправку військових до України

Обраний президент Румунії Нікушор Дан висловився про відправлення румунських військ до України, назвавши це недоречним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням інтерв'ю Дана виданню Politico.

«Мати велику оперативну підтримку на території Румунії – так. Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні – ні. Я думаю, це було б не дуже доречно через напруженість, яка й так уже існує між Румунією та Росією», – сказав новий глава держави.

Він також розкритикував президента США Дональда Трампа за його підхід до пошуку миру в Україні. Глава Румунії вважає, що вимоги президента Росії Володимира Путіна «нереалістичні». «Я не дуже оптимістичний щодо того, що в нас дуже скоро настане мир», – додав він.

Нагадаємо, незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року. Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Але тепер закликає Конституційний суд країни скасувати результати голосування.

До слова, Польща не збирається відправляти війська до України, це остаточне рішення, про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Раніше стало відомо, що Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії. Рішення обумовлене високими ризиками, які супроводжують таку операцію, особливо в умовах, коли існує загроза ескалації конфлікту у разі зриву перемир’я між Україною та Росією.