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    Думки вголос

    Коли лікарі припинять тікати з України

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Українські лікарні порожніють. Тут лишаються пенсіонери і ентузіасти - Коли лікарі припинять тікати з України
    Українські лікарні порожніють. Тут лишаються пенсіонери і ентузіасти

    Як підняти рівень вітчизняної медицини

    Мовою оригіналу

    Читаю в новостях. Деньги пошли за врачом. Кто-то где-то получил 16 тысяч гривен зарплаты после медреформы. А кто-то ещё больше. То, что 100 или 1000 врачей будут получать достойную зарплату, это классно. По крайней мере, они не убегут в Польшу.

    Но давайте взглянем на это под другим углом. Это перемога глобальная, или нет. Добавилось ли денег на медицину в стране. Нет. Как было 50 долларов в год на человека, так и осталось. Вырастет от этого общий уровень медицинской помощи в стране. Не вырастет скорее всего. Не только из за денег. Из за квалификации врачей тоже. Их надо учить и учить после вузов. Часто, годами. Где-то, за какие-то деньги.

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    Как можно поднять уровень медицины. Только увеличив расходы на нее. Или через госбюджет, или через частных инвесторов.

    Возможности государства понятны. Их нет. Инвесторы идут за платежеспособным спросом. Частная медицина в Украине сегодня, это всего 5 процентов. Много это, мало, ответьте сами. Спрос на нормальную медицину есть. Когда дело касается здоровья, тут уж на цену не смотрят.

    Вот мы строим вторую очередь Клініка «Оберіг». Она будет стоить с оборудованием миллионов 35 долларов. Надо найти человек 600 персонала. Врачей, медсестер. Научить их, дать им нормальную зарплату. Как только я пишу о клинике, обязательно находятся люди, которые начинают считать сколько, по их мнению, должен у нас стоить вызов врача или скорой. Да по-хорошему, он должен стоить раза в два дороже. Чтоб развиваться, отбивать затраты и платить врачам зарплату не крановщика и водителя. Без обид.

    Объясните, как нам конкурировать с госмедициной. Которая давно вся превратилась в частную лавочку. У которой вся материальная база построена и передана в управление её менеджеров бесплатно, да ещё и с базовой зарплатой персоналу. А всё что сверху, в карман кешем.

    В итоге в стране генерируется не передовая медицинская мысль и инициатива, а серость, процветающая на государственной «бесплатности». Размазанная по палате. И настоящие реформы в этой отрасли начнутся только тогда, когда там появится нормальная конкуренция и начнут ходить живые легальные деньги. Не зависимо от формы собственности.

    Тогда и страховая медицина будет, и врачи перестанут бежать за границу.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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