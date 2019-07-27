Вибори до Ради: ми сміємося з весільного фотографа, але куди йому податися в нашій країні?

Новообраний народний депутат Сергій Штепа

Зеленський не причина. Він - наслідок

Мовою оригіналу

Попалось на глаза интервью. Одного из несостоявшихся депутатов. Далеко не самого худшего, кстати. Который полтора десятка лет старательно и успешно утрамбовывал свой округ нашими налогами. И всё у него было хорошо. Мог бы лет через 30 переехать на Байковое прямо с Грушевского, дай Бог ему здоровья и долголетия. Но тут появился Зеленский. Которому он проиграл, как бы, лично. Так он считает. Даже опрос социологам соответствующий заказывал. Кто от Зеленского, тому плюс 20 процентов не глядя. Мне кажется он не тот вопрос задавал. Надо было спросить другое. Вы будете голосовать ЗА меня. Или за любого другого, только НЕ за меня. И почему. Думаю, результаты бы его удивили.

Зеленский не причина. Он следствие. Да и личный рейтинг этого депутата тоже не причина. Причина в том, что он представитель поколения. Поколения, которое трется в этой замусоленной политической колоде уже лет 15-20 и давно себя изжило в глазах общества. И морально, и интеллектуально, и как хотите. Именно как поколение, а не как отдельные персоналии. Всё. Масть ушла. Никакие безвизы, газ по 50 за мешок, памятники Жукову и Бандере, скупая слеза на параде и фоточки в камуфляже, не работают.

Когда 3 года назад сотни тысяч чиновников показали свои декларации с упавшими с неба миллионами кэша, я написал у себя. Будущего у них нет. Так и вышло. У меня была иллюзия после выборов президента. По поводу влияния дела Гладковского на результат и тд. Эти выборы показали, нет. Ничего бы не изменилось. Вопрос стоял шире. Должно было прийти новое поколение. Чтоб изменить.

Мы смеемся над свадебным фотографом. А куда ему у нас с высшим образованием податься. В Польшу? В Сильпо кассиром? Что ему сегодня может предложить общество? Посмотрите первые строчки рейтинга заявлений в ВУЗы этого года. Филологи, юристы. По 60 тысяч. Первые -слинять. Вторые в судьи и прокуроры. Сейчас власть полностью перезагрузится. Есть у меня тревога? Есть конечно. Мне по душе больше эволюции, а не революции. Но в целом я смотрю на ситуацию спокойно.

Возможно эти люди не так выглядят, говорят и одеваются, как мне хотелось бы. Возможно они слишком молоды. Но мои дети тоже молоды и не так выглядят, как я. За них проголосовало большинство. Им жить в нашей стране и формировать её будущее. Я уверен, они хотят как лучше и ни назад, ни в сторону нас не потянут. Они ж не враги себе. Я им желаю успехов.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»