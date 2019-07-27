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    Зеленський поділився фотографією відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі (фото)

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    <span>Президент України Володимир Зеленський проводить свій вихідний в Одесі</span> - Зеленський поділився фотографією відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі (фото)
    Президент України Володимир Зеленський проводить свій вихідний в Одесі
    Фото: facebook.com

    Володимир Зеленський: Ми, всюди охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в море, на пляж - через рамки

    Президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан з неофіційним візитом перебувають в Одесі на одному з місцевих пляжів. Про це повідомив сам Зеленський у Facebook.

    «Ми, всюди охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в море, на пляж - через рамки. А на задньому фоні видно, як засмагають розвідники. Хороших вихідних», - написав президент, розмістивши відповідне фото та потроливши ЗМІ, які напередодні розповіли, що заради відпочинку його дружини на одному з одеських пляжів перекривали частину території, а дно у морі перевіряли водолази.

    Нагадаємо, 13 липня Зеленський вже приїздив до Одеси і купався там.

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