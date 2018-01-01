Чому на Донбасі воюють абхази та осетини

Так зване «керівництво Південної Осетії» вже не приховує, що осетини воюють на Донбасі

Мовою оригіналу На днях прибывший с «рабочим визитом» в Донецк «президент Южной Осетии» Анатолий Бибилов заявил, уже не скрываясь, что «приехал проведать ребят-осетин». Он побывал также «на передовой», там его назвали военным партнером. Бибилов не стал отрицать, что готов помочь и консультировать

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

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На Донбасі на стороні проросійських бойовиків воюють абхази та осетини

Так зване «керівництво Південної Осетії» вже не приховує, що осетини воюють на Донбасі

Мовою оригіналу

На днях прибывший с «рабочим визитом» в Донецк «президент Южной Осетии» Анатолий Бибилов заявил, уже не скрываясь, что «приехал проведать ребят-осетин». Он побывал также «на передовой», там его назвали военным партнером. Бибилов не стал отрицать, что готов помочь и консультировать наемников как военный. Еще он заявил, что добровольцев «объединяет идея» и «стимул», а «ДНР» надо помогать, как помогает США Украине.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил России Анатолий Бибилов стал «президентом Южной Осетии» недавно, меньше года назад, он сменил генерал-майора КГБ СССР Леонида Тибилова, почему-то уже не вызывавшего доверие у Кремля. В 1996-1998 годах, как отмечается в официальной биографии, Бибилов занимался коммерческой деятельностью в Киеве. Затем вернулся в российскую армию, служил в североосетинском батальоне миротворческих сил России в «Южной Осетии», принимал участие в августовской войне 2008 года, будучи «миротворцем».

По всей видимости, это обстоятельство и стало решающим, когда Кремль, на основании материалов Генеральной прокуратуры России, решил поменять проворовавшегося паркетного чекиста на боевого офицера, который в чине поднимался стремительно: в 2008 году был майором российской армии, потом сразу стал генерал-майором МЧС «Южной Осетии», пришел к «президентским» выборам уже генерал-лейтенантом. Стремительный рост за 10 лет понятен – на марионеточных территориях любят генеральские погоны, в малюсенькой «Южной Осетии» генералов больше десятка.

Итак, генерал Бибилов в качестве «руководителя» оккупированной «Южной Осетии» приехал в Донецк, чтобы провести инспекцию, поблагодарить своих наемников, оказать возможную помощь и сделать несколько громких заявлений. Конечно, смешно говорить об экономических отношениях двух марионеточных образований, тем более что в «Южной Осетии» сейчас кроме пива и минеральной воды ничего существенного для коммерческого интереса не производят. Скорее всего, кроме пропагандистского флера, эта поездка за российские деньги не несет никакой нагрузки. Другая проблема – что делать с боевиками, которые набежали на Донбасс за легкими деньгами еще летом 2014 года – оставаться им или возвращаться на родину? Если возвращаться, то что с ними делать там?

Одним из подразделений наемников, которых в 2014 году немало появилось на Донбассе, стала «Пятнашка» – так называемая 15-я интернациональная «бригада». Весь интернационализм ее состоял в том, что среди пятнадцати боевиков были в основном абхазы, а также двое этнических армян из Абхазии – Ахра Авидзба, Астамур Авидзба, Матбей Абыджба, Акоп Абромян, Иракли Адлейба, Гурам (Ставрос) Багателия, Даниил Бигвава, Михаил Захарцев, Бесик Липартия, Дмитрий Погосов, Ремзик Сарсания, Сурам Скверия, Азамат Тванба, Александр Тванба, Гарик Халайджян. В июне 2015 года Иракли Адлейба был уничтожен. Позднее к «бригаде» примкнули Владимир Гурзулиди и Темо Учава. Наемники неплохо поживились на мародерстве, а Багалетия смог отжать целую сеть магазинов АТБ, став управляющим.

Их лидер Ахра Авидзба появился на Донбассе в июле 2014 года, уже через два месяца он называл себя командиром интернациональной бригады «Пятнашка», до этого побывав боевиком в сводной бригаде «Царя» под командованием «министра обороны ДНР» Владимира Кононова. Через полгода, 20 февраля 2015 года, был награжден званием «Герой ДНР». «Пятнашка» вскоре пополнилась еще парой десяткой боевиков, среди них был, к примеру, уроженец Молдовы Егор Матковски, который после прохождения службы в молдавской армии работал в дорожной полиции, танцором в ночных клубах, потом уехал на Кавказ, «принял ислам». На Донбасс приехал «потренироваться» перед поездкой в Сирию, где в июне 2017 года и погиб. «Принявший ислам» боевик не скрывал свои симпатии к Советскому Союзу, ходил в голубом берете с советской кокардой.

16 октября 2016 года в лифте жилого дома в Донецке был взорван «Моторола», Арсен Павлов, и почти сразу стали распространяться слухи о том, что это дело рук Авидзбы, который, якобы, был оскорблен высказываниями жены «Моторолы» об Абхазии. За несколько месяцев до этого, 25 июля, супруга «Моторолы», Елена Коленкина, будучи с мужем на отдыхе в Абхазии, написала в своем аккаунте «ВКонтакте»: «Если меня спросят где бы я не хотела оказаться вновь, я бы с уверенностью ответила, что именно в Абхазии. Господь наделил эту землю безумно красивой природой – и такими же невероятно ленивыми людьми. Везде разруха, несмотря на то что с конца войны прошло 23 года. Хотите попасть в Припять?! Велкам ту Абхазия! Только люди иногда ходят мимо. Хотя не всех обитателей этой страны можно назвать людьми».

Скорее всего, инициатором поездки на отдых был сам Ахра, поддерживавший дружеские отношения с «Моторолой», но стерпеть оскорбления он не смог. Разразился громкий скандал, социальные сети были переполненны возмущенными комментариями, один из них написал человек по имени Дамей Авидзба: «Ты приехала к нам в гости, получила уважение и почет. Тебя встретили, как царицу, а ты нас обзываешь? Да кто ты такая, чтобы судить о людях Абхазии? Кем ты возомнила себя? По какому праву ты оскорбляешь меня и мою семью?». В какой степени родства находятся боевик «Пятнашки» и начальник ГАИ Сухуми неизвестно, но после взрыва в лифте Ахра Авидзба исчез из Донецка. За это время у «Пятнашки» появился новый командир – этнический осетин из Северной Осетии Олег Мамиев.

Ахра вернулся в Донецк только в конце ноября 2016 года и, спустя некоторое время, решил попытать счастья в политике, отправившись в Абхазию для участия в «парламентских выборах». В начале 2017 года он приезжает в Абхазию, где участвует в «парламентских выборах», как «хорошо всем известный в Абхазии, России, «ДНР», «ЛНР», Украине, Грузии и многих других странах мира». Однако выборы проиграл, вступив в конфликт с тогдашним «главой МВД Абхазии» Асланом Кобахия. Оскорбившись за своего двоюродного брата, бывшего начальника Управления собственной безопасности Игоря Базильского, потребовал от «министра» сатисфакции за оскорбление чести и достоинства близкого родственника – публичного извинения. Вторую атаку на «министра» Ахра Авидзба предпринял в октябре 2017 года, по случайности или в связи с этим 12 октября был назначен новый «глава МВД», россиянин Гарри Аршба. На сегодняшний день Ахра Авидзба всего лишь руководитель отделения Общественной организации «Оплот Донбасса» в Шахтерске Донецкой области.

Первые этнические осетины-наемники появились на Донбассе в составе батальона «Восток», который был укомплектован бывшими сотрудниками местных силовых структур – «Альфа» и «Беркут», а также выходцами из Осетии. Командиром «Востока» стал бывший командир донецкого подразделения «Альфа» Александр Ходаковский. После бегства Игоря Стрелкова (Гиркина) из Славянска начался разброд в батальоне «Восток», 12 декабря 2017 года один из осетинских боевиков Алан Мамиев писал, что часть осетин решила покинуть Донбасс, часть – остаться. Среди них был и брат Алана – Олег Мамиев («Мамай»), захвативший в 2016 году власть в «Пятнашке». Пока Ахра Авидзба скрывался, «Мамай» съездил в Москву на закрытое совещание Совета командиров Союза добровольцев Донбасса. Встреча прошла в присутствии помощника президента России Владислава Суркова.

Теперь в «Пятнашке» главенствовали этнические осетины, которые себя не делят на выходцев – «северных» или «южных», у всех российские паспорта, все подчиняются одной цели, которая в 2014 году была не призрачной, а вполне очевидной – Москва наконец начала захват Украины и жаждала восстановления некоего подобия СССР. На призыв «российских патриотов» на Донбасс рвануло огромное количество автомойщиков, охранников и «кидал», поскольку, как и в 2008 году в Грузии, появилась реальная возможность поживиться на грабежах и «отжимах». Для абхазов и осетин, прошедших конфликты, начиная с 1992 года, кроме поживы была конечно политическая подоплека – если на стороне Украины Запад, то этот самый Запад, который помогает Грузии противостоять «независимости» Абхазии и «Южной Осетии», оккупированных Россией. По собственному признанию гражданина России «Мамая», он участвовал в конфликте в Грузии в 2004 году, когда оккупированная территория впервые заявила о том, что хочет присоединения к России.

Обычно в западной литературе наемников называют «дикими гусями», как знаменитые отряды ирландских наемников начала XVII века. Международное право четко определяет статус наемника, который, согласно Женевским конвенциям, участвует в вооруженным конфликтах, «руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны».

Одно несоответствие донбасских бандитов с Женевскими конвенциями есть: в статье 47 первого Дополнительного протокола написано, что наемник «не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте», а также – «не послан государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил». В российском законодательстве даже есть статья 359 УК, в соответствии с которой «вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет, а участие в вооруженном конфликте в качестве наемника – лишением свободы от трех до семи лет».

В России нашли другую форму наемничества – идеологически обоснованную: конечно, никто не сознается в том, что получает за войну деньги, но вполне волен в грабежах и «отжимах», одновременно утверждая, что приехал по зову сердца. Однако сейчас, когда Россия не стесняет себя международными обязательствами, то и в призывах к совести уже нет необходимости: Анатолий Бибилов формально – не россиянин, хотя и гражданин России, возглавляющий оккупированную и находящуюся на содержании Кремля территорию, может признать – да, мы помогаем. Скорее всего, это происходит от неуверенности в будущем, от безысходности и желания сохранить свое влияние на территориях, которые Россия по-прежнему считает своими. Бибилов в Донецке говорил, что «Киев – это русский город», в котором «всегда жили нормальные люди».

Командир «Пятнашки» Олег Мамиев заявил, что военные «ДНР» и «Южной Осетии» намерены развивать дальнейшее сотрудничество, в частности, речь идет о совместных учениях на территории обеих республик. Главный цхинвальский пропагандист Юрий Вазагов пояснил: «В свете того, что Украина и Грузия активно развивают военно-политическое сотрудничество, появление Бибилова на передовой в ДНР – это не просто жест, это означает, что Южная Осетия и ДНР развивают взаимодействие, в частности, военно-политическое. Кроме того, речь идет о поддержке тех добровольцев из Южной Осетии и Абхазии, которые воюют за независимость Донбасса». Командир грузинского легиона добровольцев, воюющих на стороне ВСУ Мамука Мамулашвили прокоментировал коротко: «Это дешевая политика возродить империю».

Джерело: Радіо Свобода

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