  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден провів зустріч із президентом Швейцарії в Женеві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джо Байден провів зустріч із президентом Швейцарії - Байден провів зустріч із президентом Швейцарії в Женеві
    Джо Байден провів зустріч із президентом Швейцарії
    Фото: АР

    Байден подякував швейцарському лідеру за організацію американсько-російського саміту

    Президент Швейцарії Гі Пармелін та президент США Джо Байден зустрілись в Женеві. Окрім них, на зустрічі був міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс. Про це повідомили на сайті Білого дому.

    Байден подякував швейцарському лідеру за організацію американсько-російського саміту та роль Швейцарії в «створенні нейтральної субстанції для дипломатії та переговорів».

    «Президент Байден подякував Швейцарії за 40 років служби, а в якості країни-покровительниці США в Ірані», – сказано на сайті Білого дому.

    Важливо зазначити, що у Швейцарії президента обирають на один рік з членів кабінету міністрів, відповідно до принципу ротації. Пармелін виконує репрезентовані функції без особливих додаткових повноважень.

    Пармелін сказав на зустрічі з Байденом, що американо-російський саміт – це «знак надії».

    Пармелін особисто привітав Байдена у Швейцарії, як тільки той прилетів в країну.

    Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден Швейцарія саміт президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден провів зустріч із президентом Швейцарії в Женеві