Байден провів зустріч із президентом Швейцарії в Женеві

Байден подякував швейцарському лідеру за організацію американсько-російського саміту

Президент Швейцарії Гі Пармелін та президент США Джо Байден зустрілись в Женеві. Окрім них, на зустрічі був міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс. Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден подякував швейцарському лідеру за організацію американсько-російського саміту та роль Швейцарії в «створенні нейтральної субстанції для дипломатії та переговорів».

«Президент Байден подякував Швейцарії за 40 років служби, а в якості країни-покровительниці США в Ірані», – сказано на сайті Білого дому.

Важливо зазначити, що у Швейцарії президента обирають на один рік з членів кабінету міністрів, відповідно до принципу ротації. Пармелін виконує репрезентовані функції без особливих додаткових повноважень.

Пармелін сказав на зустрічі з Байденом, що американо-російський саміт – це «знак надії».

Пармелін особисто привітав Байдена у Швейцарії, як тільки той прилетів в країну.

Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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