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    Думки вголос

    Голокост не просто трагедія – це був цілеспрямований злочин

    Молимося, щоби Всемилостивий Господь дарував людям мудрість робити правильні висновки та засвоювати уроки історії - Голокост не просто трагедія – це був цілеспрямований злочин
    Молимося, щоби Всемилостивий Господь дарував людям мудрість робити правильні висновки та засвоювати уроки історії
    фото: facebook.com/epifaniy

    Голокост забрав життя безлічі жінок, чоловіків, дітей…

    У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту разом зі світовою громадськістю ми поділяємо біль за жертвами цієї жахливої трагедії минулого століття, яка не оминула й українські землі. Після двох Голодоморів 1921-1923 та 1932-1933 рр., Голокост став наступним у часі актом геноциду, який забрав життя понад півтора мільйона людей: жінок, чоловіків, дітей…

    Це була не просто трагедія, це був цілеспрямований злочин – проти єврейського народу, ромів, проти мирних людей, проти людяності, проти життя, проти Бога. Бо саме відкидання Бога, Його законів любові і милосердя, призвели до самозвеличення, самолюбства і зверхності над іншими. Саме в цьому причина виникнення безбожницьких ідеологій більшовизму, нацизму, расизму…

    Молюся, щоби Всемилостивий Господь дарував людям мудрість робити правильні висновки, засвоювати уроки історії та дотримуватися однієї з найбільших заповідей Господа нашого Ісуса Христа – любові до ближніх.

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    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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    Теги: трагедія історія ООН Бабин Яр Голокост злочин
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    Голокост не просто трагедія – це був цілеспрямований злочин