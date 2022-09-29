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Роковини трагедії Бабиного Яру: Зеленський провів паралелі із сьогоденням (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Роковини трагедії Бабиного Яру: Зеленський провів паралелі із сьогоденням (фото)
Зеленський наголосив, що світ має зробити все для недопущення подібних злочинів проти людяності, які стаються і сьогодні
фото: Офіс президента

Зеленський: «Будь-які антигуманні режими становлять загрозу для всього людства»  

У 81-ші роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять усіх жертв масових розстрілів мирного населення нацистами в окупованому Києві у роки Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника жертвам трагедії, що розташований на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Президент також ушанував пам’ять євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному Яру, встановивши лампадку біля меморіального знака «Менора».

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Кошики квітів від Глави держави були встановлені до пам’ятників українській письменниці Олені Телізі та страченим нацистами ромам.

Крім того, Володимир Зеленський оглянув інсталяцію «Чорний куб», присвячену 81-м роковинам трагедії Бабиного Яру. Всередині куба встановлено макет Бабиного Яру, на якому відбувається візуальна проекція; також озвучуються уривки творів українських письменників, присвячених трагедії, а на мультимедійних екранах демонструються зображення, що символізують трагічні події Бабиного Яру.

Володимир Зеленський наголосив, що світ має зробити все для недопущення подібних трагедій і злочинів проти людяності, які, на жаль, стаються і сьогодні, зокрема на українській землі. «Будь-які антигуманні режими становлять загрозу для всього людства. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне у майбутньому», – зазначив президент.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль порівняв дії нацистів з нинішніми діями армії РФ. «Здавалося, це жахіття залишилося назавжди в минулому. Але через 81 рік в Україні, у центрі Європи, це знову повторилося. Розстріли, масові поховання. Ті, хто влаштовував геноцид у 1941-му, і ті, хто влаштовує геноцид у 2022-му, – однакові злочинці, яким дорога лише до міжнародного трибуналу», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, наглядова рада «Бабиного Яру» засудила російську агресію.

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Теги: міністр геноцид Бабин Яр президент Голокост квіти поховання населення

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