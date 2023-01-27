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У Бабиному Яру відбулася церемонія вшанування пам’яті жертв Голокосту (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бабиному Яру відбулася церемонія вшанування пам’яті жертв Голокосту (фото)
фото: Офіс президента

Після церемонії запалення свічок у Синагозі відбулася поминальна молитва

Сьогодні, 27 січня, у національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» відбулася церемонія Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 

Захід було організовано Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр», національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр» та Офісом Моше Азмана.

«Сьогодні ми разом з усім світом пам’ятаємо і вшановуємо жертв у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Проте, на жаль, світ не засвоїв урок Never again і історія навмисного вбивства невинних людей має місце сьогодні в Україні. Наше завдання – докласти всіх зусиль для якнайшвидшої перемоги нашої держави та зробити так, аби кожен усвідомив трагедію Голокосту, а помилки минулого ніколи не повторилися. Найвища цінність – це людське життя. І ми повинні це згадувати кожного дня», – зазначив генеральний директор Меморіального центру «Бабин Яр» Максим Рабінович.

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Офіс президента

Після церемонії запалення свічок у Синагозі «Місто для роздумів» відбулася поминальна молитва вшанування пам’яті жертв Голокосту та молитва за мир в Україні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

Під час Голокосту було вбито близько 6 млн євреїв, що становить приблизно третину всього єврейського населення світу. Крім євреїв, нацисти також вбили близько чверті всіх циган світу, приблизно 10% поляків, приблизно 3 мільйони радянських (включаючи українських) військовополонених, тисячі душевнохворих і непрацездатних.

Людей утримували в спеціальних таборах смерті. На ув'язнених часто ставили експерименти, а через жахливі умови проживання багато ув'язнених навіть не доживали до страти. Найвідомішим нацистським концтабором був Аушвіц у польському місті Освенцим. Нацисти також розшукували і розстрілювали євреїв на окупованих територіях. Найвідомішим місцем масових розстрілів євреїв в Україні є урочище Бабин Яр у Києві, де було страчено близько 150 тисяч осіб. Зараз тут розтащований Меморіальний комплекс, присвячений пам'яті жертвам Голокосту. 

Теги: Голокост Україна Бабин Яр

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