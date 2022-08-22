Посол Ізраїлю пояснив різницю між Голодомором та Голокостом

«Що стосується визнання Голодомору, то Ізраїль не має такої практики»

Трагедія Голокосту має особливий статус в Ізраїлі. Водночас держава не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу, оскільки в Ізраїлі немає практики визнання чи не визнання будь-яких національних трагедій. Про це сказав посол Ізраїлю Михайло Бродський в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат нагадав, що міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало воєнними злочинами те, що сталося у Бучі під час окупації російськими військами. За його словами, жителі Ізраїлю не можуть залишатися байдужими до таких трагедій. Йдеться також і про Голодомор.

«Ви знаєте, що наше МЗС назвало воєнними злочинами те, що сталося у Бучі. В Ізраїлі живуть люди, які пережили Голокост, а також люди, які втратили своїх близьких у Голокості. І вони, звичайно, до таких трагедій не можуть залишатися байдужими. Це стосується і трагедії Голодомору, і останніх трагедій, свідками яких ми були нещодавно.

Що стосується визнання Голодомору, то Ізраїль не має практики визнання чи не визнання будь-яких національних трагедій. Але в самому Ізраїлі, звичайно, особливий статус має Голокост, це наша національна трагедія», – зазначив він.

Бродський наголосив, що народ Ізраїлю співчувати українцям щодо трагедії Голодомору. Він нагадав, що представники Ізраїлю під час своїх візитів до України вшановують пам’ять жертв Голодомору.

«Ми, звісно, знаємо про події, що відбувалися в Україні: масовий голод українців та представників інших національностей, що жили тут, на території України. Ми розуміємо, що це одна з найбільших трагедій і один із найстрашніших злочинів сталінського режиму. І в цьому сенсі, я не думаю, що якісь можуть бути питання щодо ставлення Ізраїлю до тієї трагедії. Усі наші лідери, особливо останнім часом, під час візиту прем’єра Нетаньягу у 2020 році та президента Герцога вже у жовтні 2021 року, коли я вже тут був послом, обов'язково покладали вінок до пам'ятника жертв Голодомору і говорили, що Ізраїль дуже співчуває і дуже близько сприймає трагедію українського народу», – сказав дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще у 2019 році звернувся до тодішнього прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Додамо, що у 2022 році Палата депутатів парламенту Чехії визнала, що Голодомор у 1932-1933 роках був свідомим актом геноциду українського народу.