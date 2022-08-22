Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол Ізраїлю пояснив різницю між Голодомором та Голокостом

Надія Клочко
glavcom.ua
Посол Ізраїлю пояснив різницю між Голодомором та Голокостом
Від Голодомору в Україні померло щонайменше 3,9 мільйона людей
фото з відкритих джерел

«Що стосується визнання Голодомору, то Ізраїль не має такої практики»

Трагедія Голокосту має особливий статус в Ізраїлі. Водночас держава не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу, оскільки в Ізраїлі немає практики визнання чи не визнання будь-яких національних трагедій. Про це сказав посол Ізраїлю Михайло Бродський в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат нагадав, що міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало воєнними злочинами те, що сталося у Бучі під час окупації російськими військами. За його словами, жителі Ізраїлю не можуть залишатися байдужими до таких трагедій. Йдеться також і про Голодомор.

«Ви знаєте, що наше МЗС назвало воєнними злочинами те, що сталося у Бучі. В Ізраїлі живуть люди, які пережили Голокост, а також люди, які втратили своїх близьких у Голокості. І вони, звичайно, до таких трагедій не можуть залишатися байдужими. Це стосується і трагедії Голодомору, і останніх трагедій, свідками яких ми були нещодавно.

Що стосується визнання Голодомору, то Ізраїль не має практики визнання чи не визнання будь-яких національних трагедій. Але в самому Ізраїлі, звичайно, особливий статус має Голокост, це наша національна трагедія», – зазначив він.

Бродський наголосив, що народ Ізраїлю співчувати українцям щодо трагедії Голодомору. Він нагадав, що представники Ізраїлю під час своїх візитів до України вшановують пам’ять жертв Голодомору.

«Ми, звісно, знаємо про події, що відбувалися в Україні: масовий голод українців та представників інших національностей, що жили тут, на території України. Ми розуміємо, що це одна з найбільших трагедій і один із найстрашніших злочинів сталінського режиму. І в цьому сенсі, я не думаю, що якісь можуть бути питання щодо ставлення Ізраїлю до тієї трагедії. Усі наші лідери, особливо останнім часом, під час візиту прем’єра Нетаньягу у 2020 році та президента Герцога вже у жовтні 2021 року, коли я вже тут був послом, обов'язково покладали вінок до пам'ятника жертв Голодомору і говорили, що Ізраїль дуже співчуває і дуже близько сприймає трагедію українського народу», – сказав дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще у 2019 році звернувся до тодішнього прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Додамо, що у 2022 році Палата депутатів парламенту Чехії визнала, що Голодомор у 1932-1933 роках був свідомим актом геноциду українського народу. 

Читайте також: 

Теги: Ізраїль Голодомор 1932-1933 років Голокост Михайло Бродський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щороку до Умані з'їжджаються тисячі паломників-хасидів
Посол Ізраїлю звернувся до євреїв, які зібралися під час війни до Умані
Вчора, 20:58
Україні не варто сліпо копіювати ізраїльську систему безпеки, упевнений Михайло Бродський
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
Вчора, 14:47
Ізраїль обіцяє допомогти у повоєнній відбудові України
Посол Ізраїлю визнав: його держава виправдала не всі очікування з боку України
Сьогодні, 07:52

Політика

Ще одна країна відмовилася від російської нафти
Ще одна країна відмовилася від російської нафти
Посол Ізраїлю пояснив різницю між Голодомором та Голокостом
Посол Ізраїлю пояснив різницю між Голодомором та Голокостом
ФСБ вже «знайшла» українку, яка начебто вбила Дугіну
ФСБ вже «знайшла» українку, яка начебто вбила Дугіну
Нова Зеландія анонсувала санкції проти Росії
Нова Зеландія анонсувала санкції проти Росії
Активістки влаштували оголений протест на зустрічі з Шольцом: як він відреагував
Активістки влаштували оголений протест на зустрічі з Шольцом: як він відреагував
Ліквідація доньки Дугіна: партизани Росії зробили заяву, у пропагандистів паніка
Ліквідація доньки Дугіна: партизани Росії зробили заяву, у пропагандистів паніка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Загроза ракетних ударів до Дня Незалежності: МВС дало поради українцям
16K
ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції
14K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
13K
Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)
10K
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
10K
Окупований Донецьк прокинувся від потужних вибухів (відео)

Новини

Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному  Хресту  
Сьогодні, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Сьогодні, 07:11
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
20 серпня, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту