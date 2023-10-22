Як українські мігранти адаптуються за кордоном

Управлінському персоналу з України складно знайти роботу за професією в країнах ЄС

Адаптація українських мігрантів за кордоном зростає. Їх приблизно 6,2 млн. У серпні повернулося до України лише 100 тисяч людей.

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При цьому на окупованих територіях паспорта РФ отримали 3,5 млн. українців (крім окупованого Криму). З урахуванням дітей та тих, хто не отримав паспорт, йдеться про приблизно 6 млн. Тобто на окупованих після 24.02.2022 територіях опинилося понад 2 млн осіб.

Таким чином, нові сумарні демографічні втрати України становили понад 8 млн з рівня 35-37 млн до повномасштабної війни.

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Скоріш за все, в Україні зараз 27 млн людей. У тому числі 10 млн пенсіонерів.

Зверніть увагу на адаптивність українських біженців. Минулого року 50% не працювали, а 10% – працювали дистанційно в Україні. За рік показник працівників на аутсорсі майже не змінився – ті ж 10%. Але непрацюючих стало вже 30%.

Фахівці та управлінський персонал з України значною мірою не можуть знайти роботу за професією. Вони «перетікають» у сегмент низькооплачуваної праці.

Частина українців починають «працювати руками» – тут також позитивний перетік. Хто працював в Україні в секторі послуг та продажів, у 90% знаходять собі роботу і в ЄС. Технічні фахівці з України – лише у 50% випадків.

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Звідси висновок – треба вивчати мову та мати досвід роботи у сфері обслуговування чи продажу. Або вміти щось робити. Робота на аутсорсі в Україні буде тимчасовою. Соціалку в ЄС незабаром почнуть різати. На низькооплачуваній роботі довго не проживеш.

Розраховувати на свій диплом можна лише після підтвердження заявки з боку європейського роботодавця.