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Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі
За словами Науменко, майже всі наші громадяни, які вимушено виїхали з України мають статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Користувачі соцмереж переконані, що влада робить усе можливе, щоб українцям за кордоном було важче

Закордонних партнерів просять не розглядати громадян України як біженців і не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування. Про це в інтерв'ю «Цензор.Нет» заявила глава Державної міграційної служби Наталія Науменко.

«За різними даними, за кордоном справді перебуває до 8 млн наших громадян. Як на мене, ці дані трохи завищені. Це дані передусім УВКБ ООН, вони розглядають таких осіб як біженців. Ми їх не розглядаємо як біженців. Ми їх розглядаємо як людей, які вимушено виїхали з України. На щастя, колеги з міграційних служб інших країн мене також підтримують, коли я прошу не розглядати наших громадян як біженців, і не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування», – розповіла очільниця міграційної служби.

За словами Науменко, майже всі наші громадяни, які вимушено виїхали з України мають статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають.

Варто зазначити, що тимчасовий захист та статус біженця є різними правовими категоріями, які мають різні юридичні наслідки. Тимчасовий захист отримують при перетині кордону держави-члена ЄС. Щодо статусу біженця, то тут кожна держава самостійно встановлює на законодавчому рівні адміністративну процедуру його отримання та систему органів, відповідальних за рішення про надання цього статусу.

У межах тимчасового захисту особа отримує: право на проживання в державі, у якій вона звернулась за тимчасовим захистом; доступ до праці, який можна отримати одразу з моменту звернення за отриманням захисту; доступ до житла; медичну допомогу; соцдопомогу; доступ до освіти дітям і підліткам.

У межах статусу біженця особа отримує: житло (як правило, це спальне місце в центрі для біженців); безплатне харчування; медичну допомогу (обмежену); безплатний проїзд у громадському транспорті. Але головною особливістю при зверненні за отриманням статусу біженця є те, що протягом шести місяців особа не може працевлаштовуватись, поки йде розгляд її заяви про надання статусу біженця, навіть, якщо до цього часу особа жила та працювала в цій державі.

При тимчасовому захисті зберігається можливість безперешкодно повернутися до країни громадянства. Водночас у період очікування рішення уповноваженого органу у наданні статусу біженця заборонено перетинати кордон країни перебування. Тимчасовий захист можна отримати в будь-якій, на думку особи, безпечній країні ЄС (враховуючи винятки), на відміну від статусу біженця, який можна отримати лише в тій країні, кордон якої особа перетнула вперше.

Тож беззаперечно, якщо особа, яка перетинає кордон, має намір повернутись в Україну по закінченню військових дій, оптимальним варіантом буде отримання тимчасового захисту, адже сама процедура є швидкою, а права, які вона гарантує, надаються одразу з моменту звернення, на відміну від тривалої процедури оформлення статусу біженця.

Заява глави міграційної служби обурила українців, головним чином через прохання відмови від інтеграції. Деякі користувачі мережі вважають це державною програмою з повернення громадян України з-за кордону через створення їм там проблем.

Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 1

Громадяни переконані, що влада робить усе можливе, щоб українцям за кордоном було важче. 

«Ви їх розглядаєте як кріпаків. Кажіть прямо. А що людям з окупованих територій робити, які втратили все? Зеленський зробив якісь програми для цих людей? Де побудують новий дім, дадуть роботу, дадуть нову землю під Києвом чи Львовом. Що зробила влада для цих людей? Я знаю що. Навіть у ЄС намагаються псувати людям життя», – пишуть у соцмережах.

Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 2

У відповідь на слова Науменко про прохання не інтегрувати українців у країни, які їх прихистили, з'явилося чимало критичних дописів.

Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 3

Також прокоментували заяву й самі біженці. Дехто сприйняв слова очільниці міграційної служби дуже емоційно.

Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 4
Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 5

Українська дитяча письменниця, активістка, правозахисниця Анастасія Мельниченко теж біженка. Її будинок в Ірпені на Київщині зруйнували ворожі ракети, тож нині жінка з дітьми мешкає у США. Мельниченко коротко і лаконічно висловила побажання владі.

Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 6

Проте деякі українці все ж не вбачають приводів для розлючення та невдоволення. Тож думки користувачів дещо розділилися.

Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 7
Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 8
Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі фото 9

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист для біженців з України. Це забезпечить підтримку для понад 4 млн українців, які користуються захистом у всьому ЄС.

Директива про тимчасовий захист забезпечує доступ до прав у ЄС, включно з правом на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги. Вона також допомагає запобігти тиску на національні системи надання притулку та дозволяє державам-членам керувати прибуттями в упорядкований та ефективний спосіб.

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Теги: українці Державна міграційна служба біженці

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