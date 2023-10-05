ЄС зробив важливий крок для врегулювання міграційної кризи

Чиновники ЄС планують завершити узгодження «Пакту про притулок та міграцію»

Рада ЄС оголосила, що постійні представники держав-членів досягли угоди щодо проекту регламенту про кризові міграційні ситуації. Про це пише французьке видання Le Figaro.

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«Сьогодні ми досягли величезного кроку вперед з найважливішого питання для майбутнього ЄС. Завдяки сьогоднішній домовленості ми тепер у кращому становищі для досягнення угоди до кінця цього семестру з Європейським парламентом по всьому пакту про надання притулку та міграції», – заявив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ головуючої. у Раді ЄС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Європейські ЗМІ наголошують, що держави-члени зуміли домовитися з такого важливого питання до неформального саміту ЄС у Гранаді 6 жовтня, який обговорюватиме вдосконалення міграційної політики.

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Новий регламент спрямований на те, щоб організовувати «єдину європейську відповідь» у разі масового припливу мігрантів до однієї з держав ЄС, як це відбувалося під час міграційної кризи 2015-2016 років.

Зокрема, майбутній закон має дозволити продовжувати термін затримання мігрантів на зовнішніх кордонах ЄС, прискорювати та спрощувати процедури розгляду заяв на притулок.

Тепер чекає узгодження цього проекту з Європейським парламентом. Цей текст – завершальна частина «Пакту про притулок та міграцію» Євросоюзу. Угода щодо нього довго наштовхувалося на заперечення гуманітарного характеру з боку Німеччини. Але коли з Берліном було досягнуто компромісу, свою незгоду висловила Італія.

За повідомленням газети Le Figaro, що посилається на дипломатичні джерела, опір Риму був пов'язаний з роллю неурядових організацій у порятунку мігрантів. При цьому Італія критикувала Німеччину за фінансування кількох НУО, які надають допомогу мігрантам у Середземному морі. Глава італійського уряду Джорджа Мелоні вимагала, щоб ці НУО висаджували мігрантів у країнах, під прапором яких ходять їхні судна.

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Зрештою було знайдено згоду щодо формулювання, яке дозволило і Італії, і Німеччині приєднатися до тексту. За даними Le Figaro, Австрія, Словаччина та Чехія утрималися під час голосування, Угорщина та Польща голосували проти.

До слова, Польща розглядає можливість посилення контролю на кордоні з Німеччиною, заявив офіційний представник польського уряду Петро Мюллер в ефірі телеканалу Polsat News.

Раніше кілька польських ЗМІ повідомляли, що МЗС Польщі залучено до схеми нелегальної видачі віз громадянам Середнього Сходу та Африки за хабарі. Влада Польщі у свою чергу заявила, що розпочала розслідування, і визнала, що порушення відбувалися, проте не в таких кількостях, як писали польські ЗМІ, і в основному під час перебування при владі центристської опозиції.

Раніше стало відомо, що Польща в процесі боротьби з нелегальними мігрантами почне контролювати на дорогах транспорт, що прямує зі Словаччини. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Polska Agencja Prasowa.