Власник Zara та Bershka продає бізнес у Росії – FT

Inditex, який володіє ,брендами Zara та Bershka, є найбільшим у світі ритейлером одягу

Покупцем є компанія з ОАЕ Daher Group

Компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки. Про це повідомляє Financial Times.

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Зазначається, що в Росії кожна західна компанію, яка продає або передає свій бізнес до РФ, зобов’язана отримати дозвіл російської комісії з іноземних інвестицій. Inditex, який є найбільшим у світі ритейлером одягу, отримав таку згоду наприкінці березня та продає свій бізнес компанії з ОАЕ. Наразі сама угода ще не проведена.

Джерела FT свідчать, що покупець є дочірньою компанією конгломерату Daher Group, створеною для цієї угоди.

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Нагадаємо, що Inditex припинила діяльність у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

До слова, за даними видання Forbes, частина магазинів іспанської fashion-групи Inditex після ребрендингу планує повернутися на російський ринок навесні 2023 року.

До слова, німецький автомобільний гігант Volkswagen прагне продати активи у Росії.

Крім того, компанія Philip Morris розповіла про складнощі виходу з російського ринку.