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Щоб ослабити економіку Росії, необхідно завдати їй потужного удару на морі – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Щоб ослабити економіку Росії, необхідно завдати їй потужного удару на морі – ЗМІ
«Щоб відбити бажання вести загарбницьку війну, має  бути порушена економіка країни-агресора»

Україна спільно з партнерами має тиснути на Туреччину та домогтися повного розблокування морських портів

За минулий рік РФ стала найбільш підсанкційною країною світу, випередивши таких «рекордсменів», як КНДР та Іран. Проте санкції працюють досить повільно і запроваджуються поетапно, тому досі не дали необхідного ефекту. Для того ж, щоб завдати серйозного удару економіці загарбника, потрібно завдати удару по логістиці, і особливо – морській торгівлі. Для цього Україні, спільно з міжнародними партнерами, потрібно тиснути на Туреччину, щоб домогтися інспекцій всіх російських кораблів, та забезпечити вільне судноплавство для українських суден. Про це йдеться у матеріалі на сайті ЦТС.

«Щоб відбити бажання вести загарбницьку війну, має  бути порушена економіка країни-агресора, ланцюги постачань та торгівлі. Одна з ключових ролей у цьому саме логістики, зокрема морського транспорту. Адже Росія різними способами намагається обходити санкції, і реакцією на такі дії має бути прийняття новин заборон, або ж встановлення дзеркальних правил щодо роботи портів і судноплавства РФ – таких самих, що наразі діють для України - контроль і перевірки усіх суден, принаймні, в Чорному морі», - зауважує видання.

Згідно з цифрами ЦТС, у 2022 році Росія не скоротила, а навіть наростила перевалку вантажів - на 0,7%, а для портів Азово-Чорноморського басейну цей показник зріс на 2,7%. В той же час Україна за минулий рік втратила близько 60% від вантажопотоку довоєнного 2021 року. Тому необхідно запроваджувати нові санкції.

«В ідеалі, якби завтра ми вимкнули Росію в усіх напрямках – від фінансового та банківського секторів до заборони торгівлі, і вони залишились на своїх болотах самостійно – це був би для них дуже потужний удар», – відзначає Олександра Василенко, спеціальна представниця Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики.

За її словами, Україна рухається в сторону вимог повної заборони використання російського прапору і перевезення російських товарів під прапорами інших країн, що має позбавити країну-агресора можливості на транспортування та страхування своїх вантажів. І тут механізмом вбачається комплекс дій як юридичного, так і мілітарного спрямування.

«Комплекс включає налагодження системи постійного моніторингу запровадження санкцій та контролю їх реалізації, створення системи інспекційного контролю за всім суднами, які слідують з/до портів РФ, що унеможливить поставки військових вантажів, а також посилення тиску на міжнародних партнерів (зокрема, Туреччини) з вимогою забезпечити однакові правила для всіх країн, що здійснюють торгівлю через порти на Чорному морі. Це не тільки унеможливить підтримку економіки та військового потенціалу країни-агресора, а й допоможе розширити номенклатуру вантажів, що експортуються через українські порти, та забезпечити вільне судноплавство у Чорному морі», - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше бізнес-спільнота України закликала ООН та Турцію повернути вільне судноплавство для України – адже поки українські порти заблоковані, Росія не тільки нарощує морський експорт, та навіть має можливість перевозити товари військового призначення. Якщо ж Росія відмовиться розблокувати порти, до неї мають бути застосовані дзеркальні санкції, а кожен її корабель має оглядатися міжнародною інспекцію з українцями у складі.

Теги: росія економіка санкції

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