Головна Думки вголос Олексій Панич
search button user button menu button
Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

Чи дає членство в НАТО гарантований захист від російської агресії?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли Захід зрозуміє, що Україна має бути в НАТО?
ілюстративне фото: Depositphotos

«Ані Крим, ні Донбас, ні навіть вся Україна не є кінцевою метою російської експансії»

«Якщо Україна стане членом НАТО, це покладе край війні, бо Росія ніколи не наважиться напасти на члена НАТО».

«Україна зараз захищає всю Європу від агресії Росії; якщо Україна паде, наступними жертвами російської агресії стануть наші західні сусіди або країни Балтії».

Українці в різних дискусіях часто висловлюють обидві ці тези. Біда в тому, що вони суперечать одна одній.

Або сам факт членства в НАТО дає гарантований захист від російської агресії, або ні.

Якщо дає, членам НАТО нема чого боятися, хай що станеться з Україною. Якщо ні, членство України в НАТО аж ніяк не гарантує завершення війни.

На мій погляд, правильніше друге. Хоча це і послабляє нашу риторичну позицію в плані того, чому Україна має бути в НАТО. Але, справді, ні Крим, ні Донбас, ні навіть вся Україна не є кінцевою метою російської експансії.

Її кінцева мета – самий процес експансії, у тому числі (але не лише) військовими засобами. І так триватиме, доки Росія не надірветься зсередини. Питання лише в тому, як в умовах сучасного світу добитися цього пошвидше.

P.S. В коментах висловили, в кількох варіантах, третю версію: «НАТО з Україною – це одне НАТО, і на нього РФ не нападе, а НАТО без України – це інше НАТО, і воно стане наступною жертвою РФ». Це можливо, але тільки якщо розглядати НАТО не як «блок колективного самозахисту», а як наступальний блок, якому також властивий експансіонізм (саме те, у чому цей блок звинувачує Росія). Проблема в тому, що це передбачає свідоме переосмислення самої сутності НАТО – до чого ніхто з членів НАТО і близько не готовий.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО війна Україна Донбас росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота з ветеранами – це не просто соціальна відповідальність бізнесу, це можливість побудувати сильну, патріотичну команду, яка допоможе вашій компанії розвиватися
Не проблема, а перевага: як бізнесу стати партнером для ветерана
6 жовтня, 14:40
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни?
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни? Боротьба за власність
16 вересня, 20:35
Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО
Уночі ворог атакував Івано-Франківщину
20 вересня, 08:41
12 вересня на Донеччині окупанти атакували вантажівки Червоного Хреста
Російська атака по машинах Червоного Хреста 12 вересня: з'явилися докази умисного обстрілу
21 вересня, 14:52
Сікорський заявив, що Польща хоче зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою
Ми підтримуємо Україну, але у нас є свої вимоги – МЗС Польщі
22 вересня, 14:02
На місці ворожго удару працюють рятувлаьники
Росіяни скинули авіабомби на Харків: влада повідомила по наслідки
22 вересня, 01:58
Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни
Коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб Росії: Банкова зробила заяву
28 вересня, 20:11
1 жовтня окупанти атакували Херсон
2 жовтня на Херсонщині оголошено днем жалоби
1 жовтня, 17:45
З Лівану евакуювали ще одну партію українців
Україна евакуювала з Лівану чергову партію своїх громадян
10 жовтня, 02:50

Олексій Панич

Чи дає членство в НАТО гарантований захист від російської агресії?
Чи дає членство в НАТО гарантований захист від російської агресії?
Ми отримаємо Будапештський меморандум-2?
Ми отримаємо Будапештський меморандум-2?
У війні Росії та України немає сценарію win-win
У війні Росії та України немає сценарію win-win
Чому Моспатріархат боїться приєднатись до української церкви
Чому Моспатріархат боїться приєднатись до української церкви
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
Мобілізація та справедливість
Мобілізація та справедливість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
41K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua