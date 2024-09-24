Головна Думки вголос Олексій Панич
search button user button menu button
Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

У війні Росії та України немає сценарію win-win

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Програш Росії – це негайний кінець влади Путіна
фото: depositphotos.com

Немає жодного виграшу Росії, який не був би водночас поразкою України, і навпаки

Засаднича теза стосовно російсько-української війни, якої не визнають – бо лячно – західні політики і більшість експертів, полягає у тому, що з цієї війни немає виходу win-win.

Іншими словами, немає жодного виграшу Росії, який не був би водночас поразкою України, і навпаки.

З цієї ж причини, неможливий і сценарій «обидві сторони програли» – бо кожний програш України автоматично є виграшем Росії.

Щоправда, тут можна зманіпулювати, занизивши планку для України: мовляв, вона виграла вже тим, що Росія не досягла у цій війні «всіх» своїх цілей. Що ми регулярно і чуємо.

Вовки овець поїли, але не всіх; отже, і вовки відносно ситі, і вівці відносно цілі. Можна спробувати продати це як win-win, але виходить не дуже (і підозріло нагадує російську класику: «Скажи еще спасибо, что живой»).

А якщо відкинути цю маніпуляцію і оцінювати виграш/програш від стартової позиції перед початком великої війни, насправді тут є лише два виходи: або програє Росія, або Україна.

Але програш Росії – це негайний кінець влади Путіна та, цілком ймовірно, влади Кремля; тому Путін насправді буде воювати, поки не помре, або поки все у Росії не почне валитися аж так, що йому стане не до війни. (Це також теза, яку багато кому лячно визнати, тому краще don't look up).

А схилити Україну на частковий програш, який буде подано як частковий виграш, досі не виходить.

Тому знову й знову зусилля західного політикуму спрямовані на розв'язання нерозв'язної проблеми: як би так зробити, щоби Путін «сам визнав» нераціональність (що?!?) подальшої війни й погодився її припинити на якихось-то там умовах.

Хоча насправді ця нерозв'язна проблема – лише ширма, яка прикриває страх перед реальною проблемою: яка сторона у цій війні має програти, щоби цей програш мінімізував поточні та подальші ризики для Заходу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила майже 80 агентурних мереж та затримала більше 300 їх учасників
Мережа нардепа-регіонала готувала ряд диверсій
4 вересня, 14:43
Ілон Маск придбав Twitter за понад $44 мільярди
Маск розкрив імена акціонерів, які допомогли йому купити Twitter: серед них російські олігархи
25 серпня, 12:27
Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт
Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації
25 серпня, 13:41
Наслідки обстрілу приватного сектора в Балаклії, 24 серпня 2024 р.
Нічний обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до шести
25 серпня, 07:56
Самохідна гаубиця 2000 стала популярною серед українських військових через відмінну броню
ЗСУ критично бракує запчастин до західної техніки – Bild
10 вересня, 08:18
Центр протидії дезінформації попередив, що восени РФ посилить пропаганду про «енергетичну кризу» в Україні
Пропагандисти готують нові страшилки про енергетичну кризу – Центр протидії дезінформації
10 вересня, 21:21
Росіяни давали полоненим на обід три хвилини
Молився перед походом до їдальні: військовий розповів про тортури в російському полоні
15 вересня, 20:52
Поліція документує російський злочин та надає допомогу громадянам у Харкові
Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)
22 вересня, 08:48
22 вересня зранку пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску «Устилуг – Зосин» тимчасово не здійснювався
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновив свою роботу
22 вересня, 12:52

Олексій Панич

У війні Росії та України немає сценарію win-win
У війні Росії та України немає сценарію win-win
Чому Моспатріархат боїться приєднатись до української церкви
Чому Моспатріархат боїться приєднатись до української церкви
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
Мобілізація та справедливість
Мобілізація та справедливість
Провал російського проєкту гомогенізації
Провал російського проєкту гомогенізації
Хочеш миру – готуйся до війни
Хочеш миру – готуйся до війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
57K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
13K
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
13K
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua