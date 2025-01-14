Залякування Путіна про застосування ядерної зброї визначили політику Байдена щодо Росії

Пріоритетом № 1 для Байдена насправді було уникнення війни між Росією і США

Від 2022 року у стосунках Росії та США першим постійно відвертав Байден – «від гріха подалі»

Байден виголосив прощальну зовнішньополітичну промову. Її український аспект підсумую коротко: «Серце добре, але кишка слабка».

Хоча в одному він має рацію: якщо пріоритетом № 1 для Байдена насправді було уникнення війни між Росією і США, і підтримка України постійно надавалася з поправкою на цей пріоритет (ще й з 500% запасом обережності «про всяк випадок»), похідним від цього справді мусило бути стримування України від будь-яких дій, які могли спровокувати Путіна на застосування по Україні тактичної ядерної зброї.

Не тому, що це загрожувало США, а тому, що США не могли залишити це без реакції, щоби світ не отримав «урок безкарності» таких дій – а вже ця реакція (наприклад, удар по якихось силах РФ неядерною зброєю) цілком могла привести до тієї самої війни, уникнення якої явно було для Байдена пріоритетом № 1. Чим у деяких критичних ситуаціях успішно користувався Путін для шантажу.

У класичному голлівудському бойовику, коли лоб у лоб несуться дві машини чи два літаки, програє той, хто першим відвертає, щоби «уникнути ескалації». Від 2022 року у стосунках Росії та США першим постійно відвертав Байден – «від гріха подалі».

І це повертає нас до того підсумку, з якого я почав.