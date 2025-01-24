Що пропонує Трамп Путіну

«Навіщо воювати, коли можна торгувати?». Послання Трампа Путіну – хрестоматійний приклад того, наскільки людина, що вміє і хоче торгувати, живе в іншому світі, ніж людина, що хоче воювати. «Це ж такі збитки!» – каже Трамп. «Заради чого?!?».

Відповідаю: якраз заради того, щоби якомога дорожче продати свою згоду зараз, і лише на певний час, тимчасово припинити воювати. Бо це найкращий доступний Росії спосіб господарювання задля підтримки її глобальної конкурентоспроможності.

А бонусом за згоду припинити воювати буде, звісно ж, пропозиція торгувати – бо це єдина зрозуміла Трампу альтернатива прагненню воювати. А торгувати для Росії – це збагачуватися і... на отримані кошти вдосконалювати своє військо.

Адже у мирній торгівельно-економічній конкуренції Росія в абсолютних цифрах виграє, натомість у відносному плані завжди програє – тобто виграє менше, ніж її економічно розвинені партнери по торгівлі. А отже, економічно відстає від них дедалі більше.

Щоправда, за одним дуже важливим винятком: Росія виграє у торгівлі з тими, кому вона щедро продає свої природні ресурси... поки на них є попит.

Проблема у тому, що якраз тут – у царині продажу нафти та газу – у Трампа для Росії погані новини. Тому торгівля, яку він може запропонувати Росії як альтернативу війни, все одно, за великим рахунком, буде для Росії, у відносному вимірі, програшною, а для США виграшною.

Для Трампа це само собою зрозуміло: США мають вигравати більше, ніж виграють всі інші, і це правильно, і лише так і має бути!

Nothing personal, just business.

А для Путіна? А для Путіна це означає повільне мирне скочування Росії на задвірки світової спільноти, альтернатива якому лише одна: нова війна і нова спроба ще дорожче продати свою згоду цю війну припинити. Бо це найкращий для Росії спосіб господарювання.

Цікаво буде дивитися, чи втягнеться Трамп у це зачароване – чи радше прокляте – коло російської історії.