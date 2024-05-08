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Олексій Копитько Експерт та блогер

Росія піднімає ставки перед виборами у Європі

glavcom.ua
Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги
коллаж: glavcom.ua

Росія розжарює обстановку перед виборами в Європі та «самітом світу»

Поки у Росії закінчували формальності із продовженням Путіна, про себе нагадав Олександр Лукашенко. Мінський вождь почав словесно приголомшувати «зброєю стримування». Наголосивши, що у наступ з «ядеркою» не ходять, але Білорусь не має червоних ліній у плані оборони. І як тільки намітиться достатня загроза, одразу буде завдано удару.

Очевидно, що жодних можливостей самостійно застосовувати серйозну зброю у Лукашенка немає. Від слова зовсім. Його заява укладається у загальну «ескалаційну» лінію Кремля. У цей же бік спробував бубоніти дондон Кадиров, позначаючи ментальні претензії на Харків та Одесу.

Поки що все у рамках звичайної російської тактики – тиснути, поки продавлюється, щоб у зручний момент перетворити це на переговорну позицію. Поки продавлюється – переговорів не буде.

Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги. Не здивуюся, якщо найближчими днями з боку РФ почнуть проштовхувати таку конструкцію: віддайте Харків та Одесу, інакше устрашимо «за скупченнями військ та західної зброї в Україні» ядеркою або поступово зруйнуємо ці міста. Тобто, виносячи за дужки не лише Крим, а й Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ось цього дозволити не можна.

Як уже багато разів написано, Росія прогріває ефір перед виборами в Європі та «самітом світу», комбінуючи військові акції з інформаційними. Мета – залякати і європейців, і мешканців регіонів України, яким зараз найскладніше. А також загальмувати допомогу. Ми ще почуємо багато різного.

Рефлексувати на словесні ескапади немає сенсу. Втягуватися у боротьбу заяв – тим паче. Єдиний спосіб по-справжньому відповісти Путіну – максимально швидко доставити обіцяну допомогу українській армії.

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Джерело
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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна ядерна зброя військові Україна

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Олексій Копитько

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