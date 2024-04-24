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Аналітики оцінили, як атака дронів і повеней вплине на роботу нафтопереробних заводів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аналітики оцінили, як атака дронів і повеней вплине на роботу нафтопереробних заводів РФ
У Росії часто останнім часом зазнають атаки нафто-переробні заводи
фото ілюстративне

Щонайменше 14% усіх російських потужностей було зупинено станом на 2 квітня

Тижнева обробка нафти в Росії знизилася до 11-місячного мінімуму, проте на загальних обсягах це поки що незначно позначилося. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, станом на середину квітня противнику вдавалося переробляти 5,22 млн барелів сирої нафти на день. Це на 10 000 барелів менше, ніж фіксувалося на початку місяця, про що писало агентство Bloomberg.

Також наголошується, що Росія переробляла 1,23 мільйона барелів на день із січня на тих нафтопереробних заводах, по яких було завдано ударів безпілотників. Це на 280 тисяч барелів менше, ніж до початку обстрілів.

У результаті, щонайменше 14% усіх російських потужностей було зупинено станом на 2 квітня.

Окремо в ISW додають, що не лише атаки безпілотників впливають на потужності противника. Повінь в Оренбурзькій області змусила Орський нафтопереробний завод вимкнутися ще 7 квітня, проте вже 23 числа він відновив свою повну роботу.

«Скорочення російських нафтопереробних потужностей, імовірно, змусило Росію імпортувати бензин із Казахстану та Білорусі на початку квітня, щоб розв'язати проблему нестачі та спробувати запобігти зростанню цін на бензин на внутрішньому ринку, хоча немає ніяких ознак того, що обмеження на виробництво в Росії істотно впливають на вартість палива на міжнародному ринку», – ідеться в повідомленні.

Офіційні особи РФ після різних інцидентів заявили, що скорочення первинної переробки нафти може призвести до збільшення експорту сирого нафтопродукту. Москва не зможе переробляти в тих самих обсягах, як це було до атак і повені.

Майбутні удари БПЛА можуть вивести з ладу і порушити роботу ще більшої кількості ворожих нафтопереробних потужностей. Це накладе обмеження на переробку продуктів.

«Однак удари українських безпілотників поки що не мали істотного впливу на російське нафтопереробне виробництво, а також на внутрішні та міжнародні поставки сирої нафти і дистилятних продуктів», – підсумували в ISW.

Як повідомлялося, у ніч на 24 квітня безпілотники нібито атакували Воронезьку область. У Смоленській області РФ горять два паливно-енергетичні об'єкти

Теги: завод росія

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