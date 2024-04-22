Зеленський та Байден обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні

Зеленський розповів Байдену про щоденні російські атаки по Україні

Байден наголосив, що новий пакет військової допомоги для України буде «швидким та потужним»

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою США Джо Байденом. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Як зазначив Байден, у разі схвалення фінансування для України Сенатом він «негайно» підпише закон.

«Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності», – пояснив очільник України.

Також Зеленський розповів Байдену про щоденні російські атаки по Україні.

«Розповів президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя», – сказав президент.

Крім того, очільники двох країн обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що за умови швидкого надходження допомоги від США Збройні сили України зможуть призупинити наступ російських загарбників.

До слова, Німеччина не виключає, що погоджена Конгресом США допомога Україні може бути останньою. Тому Європі потрібно зробити для Києва «набагато більше».