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Окупанти атакували супутникове мовлення України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти атакували супутникове мовлення України
Від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів
фото з відкритих джерел

РФ намагалася заглушити супутникове мовлення України паралельно з ударом по Чернігову

Телекомпанія 1+1 Media повідомила про чергову спробу РФ заглушити її трансляцію на супутнику. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

«Сьогодні, 17 квітня, фактично паралельно з цинічною атакою на мирний Чернігів, відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де здійснюють мовлення 39 телеканалів, серед яких і власні та партнерські телеканали 1+1 media, зокрема 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бігуді, Kvartal Tv та інші. Наразі трансляція тимчасово призупинена до усунення проблеми», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

Зокрема, 28 березня 2024 року відбулося масштабне зовнішнє втручання в мовлення українського телебачення на супутнику Astra4A. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля.

Нагадаємо, цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом» потрапив у черговий скандал. В етері продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії.

Як повідомлялося, Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, російська спецоперація «Майдан-3» досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом РФ, їм вдасться «розхитати ситуацію» в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

До слова, Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України.

Читайте також: А що думаєте про телемарафон ви?
Теги: окупанти 1+1 телебачення кібератака росія

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