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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Інавгурація Путіна. Неприємні факти та їх наслідки

glavcom.ua
Російський диктатор знає, що для нього найскладнішим буде той момент, коли спільні позиції вироблять Захід і Китай
фото: tass.ru

Путін розуміє, що у нього у запасі є пара років, поки всі внутрішні політичні процеси задушені

Кілька важливих неприємних фактів:

  1. Судячи з усього, Захід змирився з тим, що Путін у Росії це надовго. І коли ми говоримо, про розуміння нашої перемоги Заходом, ми не можемо ігнорувати цей факт.
  2. Захід озвучив (дуже обережно), що його червона лінія – вихід російських військ за межі Донецької області далі вглиб Дніпропетровщини і Запоріжжя.
  3. Китай, з великої долею імовірності, буде грати в мирні переговори не раніше кінця 2024, а реально, лише у першій половині 2025 року. Що важливо: Китай чекає пропозицій від України (когось із Заходу) щодо його подальшої ролі не лише у бізнес-проєктах по відбудові України, але і його ролі у Чорноморському регіоні у цілому.
  4. Путін розуміє, що для нього найскладнішим буде той момент, коли спільні позиції вироблять Захід і Китай. І всі його ігри, у тому числі по Північному шляху, французькій Африці, загравання з Індією – це спроба максимально відтягнути цей момент. Наша ж проблем полягає у тому, що ми взагалі на це не звертаємо увагу.
  5. У внутрішній політиці головна задача Кремля – остаточний розкол 25% тих росіян, які займають антипутінську позицію.

Зараз іде перший етап – спроба маргіналізувати єдиного фінансово самодостатнього опозиціонера – Ходорковського. Далі будуть задіяні різні політтехнологічні процеси для того, щоб 10-12% нинішніх опозиціонерів перейшли у розряд тих, хто сумнівається (їм дадуть контрольованого лідера).

Якщо ситуація буде рухатися за цим сценарієм, це буде, зрештою, проблемою і для нас. Попри роздробленість опозиції, вона все ж є дамокловим мечем для режиму і може стати основою для певних заворушень у разі ослаблення режиму. І для нас не менш важливо, що це ліберальна опозиція, а не опозиція ультрапатріотів.

Путін розуміє, що у нього у запасі є пара років, поки всі внутрішні політичні процеси задушені, а економічне погіршення життя населення не вплине на публічне ставлення до режиму. І єдине, що може вплинути на внутрішню ситуацію – це розширення тих самих 25% опозиції (при правильній інформкампанії це реалістично, але потрібно приділяти явно більшу увагу інформаційної війни на території ворога) і зміна міжнародної конфігурації сил з примушування Путіна до миру.

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Джерело
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Теги: росія війна Китай путін Україна опозиція інавгурація населення переговори

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