Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня

Дніпропетровська область опинилася під ракетним ударом РФ

Обстріл Дніпра, збиття російського Ту-22МЗ, засідання Ради Україна-НАТО. «Главком» склав добірку новин 19 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Збиття російського Ту-22МЗ

19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Як стало відомо згодом, збиття бомбардувальника на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, літак збили на відстані 308 км. Для цього наші захисники використали ті прийоми та засоби, які залучили під час знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Україна повернула викрадену Росією 17-річну дівчину

В Україну з Росії вдалося повернути 17-річну дівчину на ім'я Мирослава. До цього дівчина жила на окупованих територіях, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Дитина залишилася без батьків у 2014 році, а півтора року тому всупереч власному бажанню її відправили з окупації навчатися до Росії, передає відомство.

Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони «Півдня»

Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня».

Генеральним штабом Збройних сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня». Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024.

Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня

Обстріл Дніпра

Вночі 19 квітня Росія атакувала Україну шахедами і ракетами. Під ударом опинилася Дніпропетровська область і південь України. У Дніпрі є влучання у п’ятиповерховий будинок. 12 людей врятували.

Станом на 16:15 ДСНС повідомила, що з-під завалів рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. Наразі відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей.

Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

Засідання Ради Україна-НАТО

Українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна-НАТО.

«Ми говоримо про це прямо – для оборони нам потрібно ще сім «Патріотів» або аналогічних зенітно-ракетних комплексів, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка», – сказав президент.

Окрім цього українській армії необхідно більше далекобійної зброї, йдеться про ракети та артилерію. Чим більше такої зброї буде в руках українських солдатів, тим ближче буде мир. Президент нагадав, що Україна потребує авіації. На поточний момент існує винищувальна коаліція, тому Україні необхідна достатня кількість літаків, щоб реально здолати російський повітряний флот.