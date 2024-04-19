Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Дніпропетровська область опинилася під ракетним ударом РФ

Обстріл Дніпра, збиття російського Ту-22МЗ, засідання Ради Україна-НАТО. «Главком» склав добірку новин 19 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Збиття російського Ту-22МЗ

19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Як стало відомо згодом, збиття бомбардувальника на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, літак збили на відстані 308 км. Для цього наші захисники використали ті прийоми та засоби, які залучили під час знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Україна повернула викрадену Росією 17-річну дівчину

В Україну з Росії вдалося повернути 17-річну дівчину на ім'я Мирослава. До цього дівчина жила на окупованих територіях, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Дитина залишилася без батьків у 2014 році, а півтора року тому всупереч власному бажанню її відправили з окупації навчатися до Росії, передає відомство.

Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони «Півдня»

Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня».

Генеральним штабом Збройних сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня». Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024.

Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня

Обстріл Дніпра

Вночі 19 квітня Росія атакувала Україну шахедами і ракетами. Під ударом опинилася Дніпропетровська область і південь України. У Дніпрі є влучання у п’ятиповерховий будинок. 12 людей врятували.

Станом на 16:15 ДСНС повідомила, що з-під завалів рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. Наразі відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей.

Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

Засідання Ради Україна-НАТО

Українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна-НАТО.

«Ми говоримо про це прямо – для оборони нам потрібно ще сім «Патріотів» або аналогічних зенітно-ракетних комплексів, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка», – сказав президент.

Окрім цього українській армії необхідно більше далекобійної зброї, йдеться про ракети та артилерію. Чим більше такої зброї буде в руках українських солдатів, тим ближче буде мир. Президент нагадав, що Україна потребує авіації. На поточний момент існує винищувальна коаліція, тому Україні необхідна достатня кількість літаків, щоб реально здолати російський повітряний флот.

Читайте також:

Теги: війна Дніпро винищувач окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову
Атака на Чернігів: Кислиця звернувся до керівництва ООН
Вчора, 04:09
Воїни ліквідували ворожу техніку під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку
ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 (відео)
16 квiтня, 08:25
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
11 квiтня, 06:53
Southwind Airlines не зможе літали в небі ЄС
Євросоюз заборонив польоти турецької авіакомпанії Southwind, яка була пов'язана із Росією
2 квiтня, 12:38
Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі в 2021 році
«З Путіним нема про що домовлятися». Британський експерт попередив світ про наслідки поразки України
28 березня, 07:20
У тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ
З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю
24 березня, 20:00
Вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
24 березня, 06:31
Унаслідок стрілянини в музичному центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою загинули щонайменше 93 людини
Таджикистан надав докази непричетності своїх громадян до теракту під Москвою (фото)
23 березня, 13:26
Український безпілотник «Лелека-100»
Оборонна промисловість України переживає бум – The Washington Post
21 березня, 10:07

Події в Україні

На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
Окупанти вдвічі збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Окупанти вдвічі збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Чому впав Ту-22М3 і чим він унікальний. Розбір від пілота важкого бомбардувальника
Чому впав Ту-22М3 і чим він унікальний. Розбір від пілота важкого бомбардувальника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
25K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
21K
Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами
17K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
14K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
6014
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Сьогодні, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Сьогодні, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Сьогодні, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Сьогодні, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua