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    Думки вголос

    Росіяни мріють, аби українці зникнули

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    У списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб - Росіяни мріють, аби українці зникнули
    У списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб
    фото: ДСНС

    Кремлю байдуже, яке місто знищити наступним

    Трагедія наших міст в тому, що росіяни хочуть їх знищити.

    Їм однаково, чи це Вінниця, Харків, Одеса, Миколаїв, Львів чи Житомир. У них традиційно не здригнеться рука вирізати Київ, як вони це робили завжди, а потім себе оголошували карєннимі.

    Розстріляти їх мешканців, а тих, хто вціліє – загнати в гетто, забравши їх майно собі.

    Буряти в Херсоні позавозили свої родини в опустілі помешкання українців. І тепер ошелешено спостерігають за тим, що ЗСУ вже на підступах до міста.

    У мрії росіян українці як нація мають зникнути, а населення перетворитися на російськомовне бидло без пам’яті і майбутнього. Стати м’ясом імперії, яка пожене їх на забій в підкоренні нових пасовищ для Кремля.

    На фронті я не зустрів жодного, хто готовий покласти життя за Єрмака чи Татарова, ми всі тут – за Україну!

    Армії важко, але ми віримо в геній Залужного, підтримку Заходу і те, що єдина альтернатива перемозі – смерть!

    Тому, наша місія – вижити і вбити всіх окупантів.

    Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: трагедія росія окупанти ЗСУ війна Вінниця смерть українці Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни мріють, аби українці зникнули