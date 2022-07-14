Росіяни мріють, аби українці зникнули

Кремлю байдуже, яке місто знищити наступним

Трагедія наших міст в тому, що росіяни хочуть їх знищити.

Їм однаково, чи це Вінниця, Харків, Одеса, Миколаїв, Львів чи Житомир. У них традиційно не здригнеться рука вирізати Київ, як вони це робили завжди, а потім себе оголошували карєннимі.

Розстріляти їх мешканців, а тих, хто вціліє – загнати в гетто, забравши їх майно собі.

Буряти в Херсоні позавозили свої родини в опустілі помешкання українців. І тепер ошелешено спостерігають за тим, що ЗСУ вже на підступах до міста.

У мрії росіян українці як нація мають зникнути, а населення перетворитися на російськомовне бидло без пам’яті і майбутнього. Стати м’ясом імперії, яка пожене їх на забій в підкоренні нових пасовищ для Кремля.

На фронті я не зустрів жодного, хто готовий покласти життя за Єрмака чи Татарова, ми всі тут – за Україну!

Армії важко, але ми віримо в геній Залужного, підтримку Заходу і те, що єдина альтернатива перемозі – смерть!

Тому, наша місія – вижити і вбити всіх окупантів.

Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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