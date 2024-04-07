Санкції працюють. Росіяни стрімко виводять гроші з країни

Загальна сума, яку росіяни за весь час перерахували до іноземних банків, вперше перевищила 7 трлн руб – 7,14 трлн на 1 березня

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

•1•

Росіяни вивели в іноземні банки максимальну суму з кінця 2022 року.

У лютому перекази на рахунки в іноземних банках виявилися максимальними з грудня 2022 року – 156,3 млрд руб, випливає з даних Центробанку РФ.

Ще 18,4 млрд руб росіяни перерахували брокерам-нерезидентам, це максимум із лютого 2023 року.

Загальна сума, яку росіяни за весь час перерахували до іноземних банків, вперше перевищила 7 трлн руб – 7,14 трлн на 1 березня.

Це значно більше, ніж залишилося на валютних рахунках у російських банках (4,08 трлн руб.) або коштів на рахунках ескроу (5,5 трлн) і можна порівняти з коштами у пенсійних фондах та страхових компаніях (7,2 трлн).

Рахунки в іноземних банках – лише верхівка айсберга: загальна сума транскордонних переказів фізосіб минулого року була втричі більшою.

•2•

Intel закрила та продала найбільший центр у Росії.

Корпорація Intel продала офіс у Нижньому Новгороді. Угоду завершили у січні цього року.

У списку проданих активів – будівля та земельні ділянки. У Нижньому Новгороді Intel володіла RnD-офісом, який виконував функції вузлового центру досліджень та розробок у РФ.

Через пов'язану з Росією повномасштабну війну з Україною корпорація призупинила свою діяльність на російській території.

•3•

Росія поставить Індії два військові кораблі в обхід західних санкцій.

Один корабель планують передати індійській стороні у вересні, а інший на початку наступного року.

Постачання було заплановано і відстає від графіка на два роки через війну в Україні.

Фрегати є частиною угоди про постачання чотирьох кораблів, які дві країни підписали у 2018 році, два інші судна будуються в Індії у співпраці з Росією, але відстають від графіка через проблеми з ланцюжком поставок.

Фрегати з керованою ракетною зброєю та малопомітністю мали використовувати газові турбіни українського виробництва.

Торгівля між Україною та Росією зупинилася у 2014 році після анексії Криму, та Індія закупила обладнання через треті країни.

Санкції США щодо Росії після початку війни в Україні зупинили постачання зброї до Індії на понад рік.

Джерела агентства уточнюють, що Москва і Нью-Делі змогли обійти проблему платежів і поставок.

•4•

Російський підрозділ Coca-Cola HBC Holdings B.V., «Мултон партнерс», у 2023 році отримав чистий прибуток у розмірі 10,3 млрд рублів, що у 2,2 раза більше, ніж у 2022 році (4,6 млрд рублів), повідомляється у звітності підприємства.

Це найвищий показник за останні роки.

Виручка компанії підвищилася до 77,3 млрд рублів з 74,2 млрд рублів у 2022 році, прибуток від продажів – до 13,4 млрд з 10,6 млрд рублів.

У 2022 році компанія внесла істотні зміни в російські операції.

Зокрема, було припинено виробництво брендів Coca-Cola Co. у РФ.

У РФ компанії належать 10 заводів з виробництва безалкогольних напоїв і соків.

•5•

Китайські банки дотримуються санкцій проти Росії навіть суворіше, ніж це необхідно.

З лютого російські компанії насилу перераховують гроші до Китаю – у деяких імпортерів досі не зрозуміла доля платежів, відправлених наприкінці лютого – на початку березня.

В інших комплаєнс банків тижнями запитує документи по контактах, цілі купівлі та гарантії того, що кінцевий покупець продукції не пов'язаний з російською армією або ВПК.

З повідомлень китайських банків, інформації російських банків та імпортерів, випливає, що китайські банки не хочуть приймати плату за товари з певними кодами продукції.

Їх список досить точно повторює списки санкцій США, ЄС та їхніх союзників, але в чомусь їх навіть перевершує.

•6•

Литва вважає за потрібне обкласти імпортним митом ЄС не тільки зерно, а й овочі та рибу з Білорусі та Росії, повідомив Мінсільгосп балтійської республіки.

Відомство вважає, що ввезення такої продукції обмежує інтереси європейських виробників, а також поповнює бюджет РФ, з якого черпаються кошти на війну в Україні.

Як зазначило міністерство, згідно з напрацюваннями ЄС, звичайна пшениця може бути обкладена імпортним митом у розмірі 95 євро за тонну, інші категорії – 148 євро за тонну.

У даний час сільгосппродукція з Росії та Білорусі митом ЄС не оподатковується.

За даними Єврокомісії, у 2023 році в країни – члени спільноти було ввезено 4,8 млн тонн російського та білоруського зерна вартістю до 1,5 мільярда євро.

•7•

Україна запропонує запровадити повну заборону на авіатранзит до Росії та Білорусі.