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Володимир Омелян Політик

Санкції працюють. Росіяни стрімко виводять гроші з країни

glavcom.ua
Загальна сума, яку росіяни за весь час перерахували до іноземних банків, вперше перевищила 7 трлн руб – 7,14 трлн на 1 березня
фото: depositphotos.com

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

•1•

Росіяни вивели в іноземні банки максимальну суму з кінця 2022 року.

  • У лютому перекази на рахунки в іноземних банках виявилися максимальними з грудня 2022 року – 156,3 млрд руб, випливає з даних Центробанку РФ.
  • Ще 18,4 млрд руб росіяни перерахували брокерам-нерезидентам, це максимум із лютого 2023 року.
  • Загальна сума, яку росіяни за весь час перерахували до іноземних банків, вперше перевищила 7 трлн руб – 7,14 трлн на 1 березня.
  • Це значно більше, ніж залишилося на валютних рахунках у російських банках (4,08 трлн руб.) або коштів на рахунках ескроу (5,5 трлн) і можна порівняти з коштами у пенсійних фондах та страхових компаніях (7,2 трлн).
  • Рахунки в іноземних банках – лише верхівка айсберга: загальна сума транскордонних переказів фізосіб минулого року була втричі більшою.

•2•

Intel закрила та продала найбільший центр у Росії.

  • Корпорація Intel продала офіс у Нижньому Новгороді. Угоду завершили у січні цього року.
  • У списку проданих активів – будівля та земельні ділянки. У Нижньому Новгороді Intel володіла RnD-офісом, який виконував функції вузлового центру досліджень та розробок у РФ.
  • Через пов'язану з Росією повномасштабну війну з Україною корпорація призупинила свою діяльність на російській території.

•3•

Росія поставить Індії два військові кораблі в обхід західних санкцій.

  • Один корабель планують передати індійській стороні у вересні, а інший на початку наступного року.
  • Постачання було заплановано і відстає від графіка на два роки через війну в Україні.
  • Фрегати є частиною угоди про постачання чотирьох кораблів, які дві країни підписали у 2018 році, два інші судна будуються в Індії у співпраці з Росією, але відстають від графіка через проблеми з ланцюжком поставок.
  • Фрегати з керованою ракетною зброєю та малопомітністю мали використовувати газові турбіни українського виробництва.
  • Торгівля між Україною та Росією зупинилася у 2014 році після анексії Криму, та Індія закупила обладнання через треті країни.
  • Санкції США щодо Росії після початку війни в Україні зупинили постачання зброї до Індії на понад рік.
  • Джерела агентства уточнюють, що Москва і Нью-Делі змогли обійти проблему платежів і поставок.

•4•

Російський підрозділ Coca-Cola HBC Holdings B.V., «Мултон партнерс», у 2023 році отримав чистий прибуток у розмірі 10,3 млрд рублів, що у 2,2 раза більше, ніж у 2022 році (4,6 млрд рублів), повідомляється у звітності підприємства.

  • Це найвищий показник за останні роки.
  • Виручка компанії підвищилася до 77,3 млрд рублів з 74,2 млрд рублів у 2022 році, прибуток від продажів – до 13,4 млрд з 10,6 млрд рублів.
  • У 2022 році компанія внесла істотні зміни в російські операції.
  • Зокрема, було припинено виробництво брендів Coca-Cola Co. у РФ.
  • У РФ компанії належать 10 заводів з виробництва безалкогольних напоїв і соків.

•5•

Китайські банки дотримуються санкцій проти Росії навіть суворіше, ніж це необхідно.

  • З лютого російські компанії насилу перераховують гроші до Китаю – у деяких імпортерів досі не зрозуміла доля платежів, відправлених наприкінці лютого – на початку березня.
  • В інших комплаєнс банків тижнями запитує документи по контактах, цілі купівлі та гарантії того, що кінцевий покупець продукції не пов'язаний з російською армією або ВПК.
  • З повідомлень китайських банків, інформації російських банків та імпортерів, випливає, що китайські банки не хочуть приймати плату за товари з певними кодами продукції.
  • Їх список досить точно повторює списки санкцій США, ЄС та їхніх союзників, але в чомусь їх навіть перевершує.

•6•

Литва вважає за потрібне обкласти імпортним митом ЄС не тільки зерно, а й овочі та рибу з Білорусі та Росії, повідомив Мінсільгосп балтійської республіки.

  • Відомство вважає, що ввезення такої продукції обмежує інтереси європейських виробників, а також поповнює бюджет РФ, з якого черпаються кошти на війну в Україні.
  • Як зазначило міністерство, згідно з напрацюваннями ЄС, звичайна пшениця може бути обкладена імпортним митом у розмірі 95 євро за тонну, інші категорії – 148 євро за тонну.
  • У даний час сільгосппродукція з Росії та Білорусі митом ЄС не оподатковується.
  • За даними Єврокомісії, у 2023 році в країни – члени спільноти було ввезено 4,8 млн тонн російського та білоруського зерна вартістю до 1,5 мільярда євро.

•7•

Україна запропонує запровадити повну заборону на авіатранзит до Росії та Білорусі.

  • Україна хоче заборонити росіянам використовувати небо Європейського союзу для свого комфорту, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
  • «Наша ідея полягає у тому, щоб російський бізнес та російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо закрите ЄС для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів до Росії та з Росії».
  • Росіян вже почали знімати з рейсів європейських авіакомпаній. Масові відмови росіянам у польотах відбувалися на рейсах польської авіакомпанії LOT, без пояснення причин їх цього року знімають із рейсів Turkish Airlines до Південної Америки.
  • Також росіян раніше знімали з рейсів латвійської Air Baltic, фінської Finnair, ірландської Ryanair та німецької Lufthansa.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна гроші бізнес документи військові росіяни

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