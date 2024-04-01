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Повітряні сили повідомили, як засоби РЕБ допомагають боротися з ракетами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, як засоби РЕБ допомагають боротися з ракетами
За допомогою засобів радіоелектронної боротьби російські дрони вдається зберігати неушкодженими
фото з відкритих джерел

ЗСУ користуються засобами радіоелектронної боротьби для того, щоб зупиняти російські атаки

Українські захисники користуються засобами радіоелектронної боротьби для того, щоб зупиняти російські атаки. Часто цілі «приземляють» неушкодженими. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Так, певною мірою ми їх постійно застосовуємо і у боротьбі проти ударних безпілотників типу «Шахед» і також проти ракет, які зводять їх з розуму, якщо можна так сказати, – ракети прямують не в цілі», – розповів Євлаш.

Військовий уточнив, що за допомогою засобів радіоелектронної боротьби російські дрони вдається зберігати неушкодженими.

«І це дає можливість нам вивчати їх, вивчати їхні технічні характеристики та особливості конструкції», – додав він.

За словами Євлаша, таким чином, без використання дорогих ракет, нашим захисникам вдається високотехнологічними засобами приземляти досить небезпечні цілі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів тригодинну нараду з військовими та урядовцям. Ключовою темою засідання стало питання дронів та РЕБ.

Раніше українські винахідники розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

До слова, інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.

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Теги: війна безпілотник російська ракета Повітряні сили ЗСУ окупанти

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