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Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
Упродовж наступних двох місяців заплановано звільнити у запас військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту
фото з відкритих джерел

В Україні вже розпочалася демобілізація бійців строкової служби

Упродовж квітня-травня 7 тис. українських військовослужбовців буде звільнено в запас зі строкової служби. Про це повідомило Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ у відповідь на інформаційний запит видання Nv.

Генштаб зазначив, що упродовж наступних двох місяців планують звільнити у запас військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Упродовж квітня-травня 7 тис. українських військовослужбовців буде звільнено у запас зі строкової служби
Упродовж квітня-травня 7 тис. українських військовослужбовців буде звільнено у запас зі строкової служби
фото: Nv

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків.

До слова, в Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

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Теги: демобілізація війна Генштаб військові

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