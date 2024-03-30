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Володимир Омелян Політик

Санкції проти Росії. Поточні результати

glavcom.ua
Економіка Росії досі не зазнала краху. Але чи є у неї майбутнє?
фото: Depositphotos

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1

Росія зупинила 4 млн тонн потужностей НПЗ після ударів українських безпілотників.

  • Березневий обсяг простоюючих потужностей на російських НПЗ в 3,7 рази перевищив рівень запланованого простою потужностей у вихідному річному плані ремонтів і досяг 4 млн тонн, що на 1,15 млн тонн (+39,3%) вище за колишню оцінку для поточного місяця, обчисленої наприкінці лютого.
  • Сумарний простій первинної переробки на НПЗ РФ за січень-квітень 2024 року очікується у розмірі 12,94 млн. тонн, що вдвічі перевищує торішній показник (6,67 млн. тонн).
  • Різкий приріст потужностей, що вибувають у березні, викликаний низкою аварійних виключень первинних установок на НПЗ РФ в результаті атак безпілотників. Росія зіткнулася з різким падінням виробництва бензину після серії нальотів українських безпілотників, удари яких паралізували роботу великих НПЗ «Роснефті» та «Лукойлу».
  • За тиждень, що завершився 24 березня, випуск автомобільного бензину в країні впав на 7,4% і склав 754,6 тисяч тонн.
  • За три тижні російська економіка втратила 10,1% виробництва бензину.

2

РФ почала скуповувати алмази за рахунок бюджету після краху продажів у «Алроси».

  • Російська влада вперше за 15 років почне скуповувати алмази за рахунок коштів бюджету, щоб підтримати держкорпорацію «Алроса», яка потрапила під санкції та ембарго західних країн. Мінфін та «Алроса», яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину уряду Якутії, домовилися про закупівлю алмазів у Госхрана (Державне сховище цінностей).
  • «Алроса» в січні 2024 року була включена до блокуючого списку санкцій ЄС.
  • Показники компанії за друге півріччя минулого року виглядали жахливо: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%. На 61% зросли запаси алмазів.

3

У РФ почав падати видобуток вугілля через проблеми з експортом.

  • У лютому 2024 року видобуток вугілля в РФ почав знижуватися. Порівняно із січнем 2024 року видобуток впав на 1,8%.
  • Зниження видобутку у лютому відбулося на тлі скорочення експорту.
  • Закупівлі російського вугілля скоротили всі найбільші імпортери, зокрема Китай, Японія, Південна Корея, Індія та Туреччина; останні – на 55 та 47% відповідно.
  • Китай залишається найбільшим ринком збуту вугілля для РФ, експорт у лютому скоротився на 22,4%.
  • Зниження відвантажень за кордон пояснюється, зокрема збільшенням видобутку в Індії та падінням відвантажень через термінал ОТЕКО в Тамані.

4

Найбільший у світі виробник принтерів відключив оновлення техніки у росії. Компанія Hewlett-Packard (HP), яка вважається світовим лідером на ринку принтерів, закрила свій російський сайт, залишивши росіян без технічної підтримки та можливості завантажувати драйвери на ноутбуки та принтери.

  • Тепер при спробі зайти на російську версію сайту HP користувача автоматично перенаправляють на сайт компанії в Казахстані, яка має російськомовний інтеРФейс.
  • Про своє рішення залишити російський ринок американська корпорація заявила ще у березні 2022 року. Спочатку HP перестала постачати свою техніку в росію, але продовжувала надавати технічну підтримку.

5

«Росія подвоїла імпорт інгредієнта для вибухових речовин за допомогою Заходу».

  • Росія збільшила імпорт вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських боєприпасів, у тому числі від компаній, розташованих у США та інших західних країнах, незважаючи на санкції, свідчать дані торгових операцій.
  • Російський імпорт нітроцелюлози – легкозаймистого бавовняного продукту, що відіграє ключову роль у виробництві пороху та ракетного палива – зріс на 70% у 2022 році, і до середини 2023 року становив 3 039 тонн продукту, майже вдвічі перевищивши рівень 2021 року.
  • Китай збільшив постачання нітроцелюлози до росії після введення санкцій США та Європейського союзу, які забороняють експорт будь-якого роду для військового виробництва Москви.
  • Але компанії зі США, Німеччини та Тайваню також входять до числа виробників нітроцелюлози, що поставляється до росії протягом останніх двох років, згідно з торговими даними.
  • Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав із Тайваню нітроцелюлози на суму близько 700 000 доларів.
  • До початку конфлікту в Україні Туреччина забезпечувала менше ніж 1% російського імпорту нітроцелюлози. Однак до середини минулого року одна турецька компанія Noy İç Ve Diş Ti̇caret забезпечувала майже половину російського імпорту цього продукту, згідно з даними російської митниці.
  • Німецькі дочірні підприємства нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка торік відправила матеріал до росії.
  • Експорт західних компаній до росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, що уповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО.

6

28 березня Рада Безпеки ООН не змогла продовжити мандат експертів, які допомагають комітету із санкцій щодо Північної Кореї. Про це йдеться у повідомленні на сайті ООН.

  • «13 країн – членів Ради Безпеки проголосували за продовження мандата групи експертів, які надають допомогу в роботі комітету із санкцій щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки, Китай утримався, а Росія проголосувала проти, блокувавши продовження», – ідеться в повідомленні.
  • «Росія застосувала вето саме в той час, коли група експертів офіційно розпочала розслідування порушень Москвою введеного проти КНДР режиму збройового ембарго внаслідок закупівлі у Пхеньяна озброєнь і боєприпасів, зокрема балістичних ракет, що використовуються російським агресором у війні проти України», – наголосили у МЗС України.

7

Ультраправі європейські політики «на утриманні у Путіна».

  • Празький сайт новин, підтримуваний двома проросійськими бізнесменами, таємно платив ультраправим політикам у європейських країнах, включаючи Німеччину та Францію, щоб налаштувати громадську думку проти підтримки України, показало розслідування, проведене чеським урядом.
  • «Нам вдалося розкрити діяльність фінансованої росією мережі впливу в Чехії», – заявив Фіала на прес-конференції, зазначивши, що її метою був вплив на політику в європейських країнах на користь Кремля. За його словами, Чеська служба безпеки (BIS) виявила, що проросійська мережа веде діяльність, яка «може серйозно вплинути на безпеку Чеської Республіки та ЄС».
  • «Ця група прагнула проводити операції та заходи на території ЄС, спрямовані проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України», – сказав Фіала. «Діяльність групи... також сягає Європейського парламенту».
  • Хоча імена європейських політиків, які, як передбачається, отримали гроші, не називаються, відомо, що серед одержувачів були політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини.

8

США роблять ще один крок, щоб зупинити потік технологій для виробництва зброї в росію.

  • США просять американські компанії припинити доставку товарів більш ніж 600 іноземним сторонам через побоювання, що товари можуть бути перенаправлені до росії для використання в її вторгненні в Україну.
  • Міністерство торгівлі США останніми тижнями надіслало листи щонайменше 20 компаніям із попередженням, що є останньою спробою зупинити військові зусилля росії в Україні, заявив офіційний представник Міністерства торгівлі США.
  • Після того, як Москва вторглася в Україну в 2022 році, США та понад 30 інших країн запровадили низку санкцій, спрямованих на зниження здатності росії вести війну, перекривши доступ до західних технологій.
  • Але в російській зброї, залишеній на полі бою в Україні, продовжують знаходити американські компоненти.

9

Міська рада Гельсінкі вирішила викупити спортивно-концертний комплекс Helsinki Hall, яким володіють російські бізнесмени, друзі путіна Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг.

  • Спортивна арена Helsinki Hall, колишня Hartwall Arena, стоїть порожньою з початку російського вторгнення в Україну.
  • Власники арени перебувають у списку санкцій ЄС.
  • Також під санкціями США перебувають син Бориса Ротенберга Роман та бізнесмен Кай Паананен, які ухвалюють рішення в раді директорів фонду, який управляє ареною.
  • За словами заступника мера Гельсінкі, якщо власники добровільно не погодяться на продаж арени, не пізніше початку червня влада міста запустить процес експропріації і переведе Helsinki Hall у держвласність.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка санкції ембарго

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