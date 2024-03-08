У Росії завершуються гроші на війну?

«Без зростання не військових інвестицій, я не розумію як росіяни переживуть наступну зиму»

Я знаю, що занадто довгі тексти і маса графіків не дуже добре заходять читачам, вони цікаві тільки економістам, тому постараюся максимально просто описати ситуацію.

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Отже, на графіку відображено бюджетні процеси Росії у період з 2022 року по лютий 2024 року включно.

Схоже, що у РФ серйозні економічні проблеми з відкритих джерел

Дивимося на червону лінію – дефіцит накопиченим підсумком.

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На початку війни і до листопада 2022 року через високі ціни на нафту вони могли без проблем фінансувати збільшені видатки бюджету на війну + були великі залишки зброї і бойових комплектів на складах накопичені за минулі роки.

Далі в грудні 2022 року і до лютого 2023 року у них різко зросли видатки, і впали доходи через зниження цін на нафту і первинний вплив санкцій. Це все призвело до величезного дефіциту бюджету, який до квітня 2023 року склав 6,3 трлн рублів ($80 млрд).

Після квітня, ближче до літа, почала трохи зростати нафта, аж до жовтня 2023 року. Внаслідок цього + інфляція, вони збільшили доходи бюджету, і тим самим їм вдалося скоротити дефіцит бюджету з 6,3 трлн рублів, до 4 трлн.

А далі у них почався другий етап. Грошей на війну знову перестало вистачати. І далі три місяці поспіль (грудень 23 – лютий 24) вони знову полізли у діру. Витрати на війну пішли на нову петлю, а доходи не зростають такими ж темпами, як їм хотілося б, навіть з урахуванням інфляції.

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Цим графіком я хочу показати, що після грудня, в якому завжди дефіцит, їм довелося знову влазити в дефіцит у січні, і що дивно, навіть у лютому-24. Це дуже не типово. І це показує, що у них теж є проблеми, причому величезні.

Інфляція, звісно ж, рятує бюджет, але ось якраз, судячи з січня-лютого, не сильно вона їм допомогла. Тому не думайте, що у них там усе добре. Структурні проблеми у них накопичуються. Вони і так ріжуть усі невійськові витрати. Масові аварії на ТЕЦ у розпал цієї зими показали, наскільки там все реально летить у прірву. Без зростання не військових інвестицій, я не розумію як вони переживуть наступну зиму.

І недавня аварія у Туві, коли ТЕЦ просто вибухнула, яскравий тому показник.