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Очільник МОК Бах заявив, що агресія Росії щодо нього зростає щодня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Очільник МОК Бах заявив, що агресія Росії щодо нього зростає щодня
Томас Бах: Агресія російського уряду зростає з кожним днем
фото: olympics.com

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про агресивну поведінку Росії щодо Олімпійських ігор та особисто нього. Разом з тим він заявив, що знає про слова міністра спорту РФ Олега Матицина про те, що не можна бойкотувати Олімпіаду.

«Ми почули від Росії досить ввічливий сигнал. Його сказав пан Матицин. Але, з іншого боку, ми також бачили коментарі, висловлені в дуже агресивному тоні. МОК не дає коментарів щодо цього, але ми бачимо, що агресія російського уряду зростає з кожним днем. Проти МОК, проти Олімпіади та проти мене», – цитує Баха французьке видання Le Monde.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Олег Матицин росія Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет

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