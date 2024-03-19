Очільник МОК Бах заявив, що агресія Росії щодо нього зростає щодня

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про агресивну поведінку Росії щодо Олімпійських ігор та особисто нього. Разом з тим він заявив, що знає про слова міністра спорту РФ Олега Матицина про те, що не можна бойкотувати Олімпіаду.

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«Ми почули від Росії досить ввічливий сигнал. Його сказав пан Матицин. Але, з іншого боку, ми також бачили коментарі, висловлені в дуже агресивному тоні. МОК не дає коментарів щодо цього, але ми бачимо, що агресія російського уряду зростає з кожним днем. Проти МОК, проти Олімпіади та проти мене», – цитує Баха французьке видання Le Monde.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.