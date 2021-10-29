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    Росія припиняє поставки вугілля для українських ТЕС

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    Дії РФ Герус вважає &laquo;енергетичною війною&raquo; - Росія припиняє поставки вугілля для українських ТЕС
    Дії РФ Герус вважає «енергетичною війною»
    Фото з відкритих джерел

    Від 1 листопада з Російської Федерації не буде надходити вугілля марки А (антрацит) та П (пісне)

    Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Про це повідомив голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус у своєму Telegram-каналі.

    За його словами, раніше таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

    За інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

    Як зауважив Андрій Герус, такі дії РФ схожі на ту «енергетичну війну», що відбувалася восени 2014 року.

    Як відомо, теплові електростанції (ТЕС) виробляють понад 35% електроенергії. В Україні працює 12 ТЕС, з них п’ять використовують антрацит: Луганська, Криворізька, Трипільська, Зміївська і Слов'янська.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

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    Теги: ТЕС Росія вугілля ТЕЦ ДТЕК Андрій Герус
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    Росія припиняє поставки вугілля для українських ТЕС