У Тристоронній контактній групі порівняли «Нормандський формат» із танцями шаманів

Гармаш: «Мінський процес» може стати інструментом, коли у ньому з'явиться друга сторона – тобто Росія»

Зустріч лідерів країн «Нормандської четвірки» могла б відбутися за умов, якби Росія визнала себе стороною конфлікту. Інакше усі розмови про це нагадують «танці шаманів навколо багаття», заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

«Не впевнений, що ця зустріч («Нормандської четвірки» – ред.) відбудеться хоча б на рівні міністрів. А якщо й відбудеться, то тому, що, ймовірно, Путін обіцяв Меркель зробити їй такий прощальний акорд. Це буде формальність, на якій Лавров ще раз заявить, що Україна нічого не виконує, тому немає сенсу проводити саміт на рівні голів держав. Я бачу лише такий фінал. Поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, руху вперед не може бути апріорі. А Росія не збирається цього робити. Це такі танці шаманів навколо багаття», – наголосив Гармаш.

За словам члена ТКГ від України, Мінські домовленості є інструментом впливу сторін один на одного. «Нам потрібен час для зміцнення наших збройних сил. Бо дипломатія є сильною тоді, коли за спиною стоять сильні збройні сили. У Росії свої цілі: вона намагається послабити нас усіма цими «північними потоками», змінами в білоруській політиці, газовою аферою з Угорщиною. Аби ми слабкими пішли на її умови врегулювання цього конфлікту. Тож «мінський процес» слід розглядати як інструмент впливу сторін один на одну. А інструментом миру він може стати, коли у ньому з'явиться друга сторона – тобто політична воля у Росії на вирішення конфлікту. Треба дочекатися моменту, коли Росія досить ослабне, щоб цей конфлікт для неї став невигідним», – наголосив Гармаш.

Також Гармаш заявив, що для Росії важливо постійно підтримувати напругу на Донбасі та зберігати «жевріючий конфлікт», який, у разі потреби, можна швидко активізувати.

До слова, зустріч радників глав держав «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбулася 19 квітня. Зустріч відбувалася у форматі відеоконференції. У центрі обговорення були практичні кроки для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

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