Ющенко викреслював зі своїх виступів слово «Кучма», Зеленський - «Росія»

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

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Фото: intvua.com

Що має статися із Зеленським, щоби він осмілився правдиво називати ворога - ворогом?

Ющенко-2004, Зеленський-2019, 2020... На виборах-2004 у текстах виступів, які готували кандидату в президенти Ющенку, той уперто викреслював «Кучма» і вписував/озвучував «влада», уникаючи прямої критики президента.

Бачу, що та сама історія Зеленським. У публічних виступах, навіть з приводу загибелі наших солдат, він уже другий рік поспіль уперто «викреслює» Росію, тим більше Росію-ворога, Росію-агресора...

Ющенко почав критикувати замість обтічної «влади» безпосередньо Кучму лише після отруєння. Що має статися із Зеленським, щоби він осмілився правдиво називати ворога - ворогом, Ваша думка?



Джерело: блог Анатолія Гриценка

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