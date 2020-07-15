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    Думки вголос

    Ющенко викреслював зі своїх виступів слово «Кучма», Зеленський - «Росія»

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Ющенко викреслював зі своїх виступів слово «Кучма», Зеленський - «Росія»
    Фото: intvua.com

    Що має статися із Зеленським, щоби він осмілився правдиво називати ворога - ворогом?

    Ющенко-2004, Зеленський-2019, 2020... На виборах-2004 у текстах виступів, які готували кандидату в президенти Ющенку, той уперто викреслював «Кучма» і вписував/озвучував «влада», уникаючи прямої критики президента.

    Бачу, що та сама історія Зеленським. У публічних виступах, навіть з приводу загибелі наших солдат, він уже другий рік поспіль уперто «викреслює» Росію, тим більше Росію-ворога, Росію-агресора...

    Ющенко почав критикувати замість обтічної «влади» безпосередньо Кучму лише після отруєння. Що має статися із Зеленським, щоби він осмілився правдиво називати ворога - ворогом, Ваша думка?

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Віктор Ющенко Володимир Зеленський
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