Ющенко викреслював зі своїх виступів слово «Кучма», Зеленський - «Росія»
Що має статися із Зеленським, щоби він осмілився правдиво називати ворога - ворогом?
Ющенко-2004, Зеленський-2019, 2020... На виборах-2004 у текстах виступів, які готували кандидату в президенти Ющенку, той уперто викреслював «Кучма» і вписував/озвучував «влада», уникаючи прямої критики президента.
Бачу, що та сама історія Зеленським. У публічних виступах, навіть з приводу загибелі наших солдат, він уже другий рік поспіль уперто «викреслює» Росію, тим більше Росію-ворога, Росію-агресора...
Ющенко почав критикувати замість обтічної «влади» безпосередньо Кучму лише після отруєння. Що має статися із Зеленським, щоби він осмілився правдиво називати ворога - ворогом, Ваша думка?
Джерело: блог Анатолія Гриценка