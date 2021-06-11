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    Календар Євро-2020 і розклад трансляцій

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    Календар Євро-2020 і розклад трансляцій
    Фото з відкритих джерел

    11 червня матчем Туреччина – Італія бере старт чемпіонат континенту

    На Олімпійському стадіоні Рима у п’ятницю, 11 червня, відбудеться віртуальне відкриття Євро-2020. Через коронавірус його перенесли на рік, але цього разу чемпіонату континенту вже нічого не перешкодить. Ні волання Росії з приводу гарної форми збірної України, ні сама пандемія. До вашої уваги календар ігор найкращих збірних Європи на найближчий місяць.

    Груповий етап

    Група A

    Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

    11 червня (п'ятниця)

    Туреччина — Італія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    12 червня (субота)

    Уельс — Швейцарія 16:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

    16 червня (середа)

    Туреччина — Уельс 19:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

    Італія — Швейцарія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    20 червня (неділя)

    Італія — Уельс 19:00 Рим «Футбол 1»

    Швейцарія — Туреччина 19:00 Баку «Футбол 2»

    Група B

    Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

    12 червня (субота)

    Данія — Фінляндія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

    Бельгія — Росія 22:00 Санкт-Петербург «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    16 червня (середа)

    Фінляндія — Росія 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

    17 червня (вівторок)

    Данія — Бельгія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

    21 червня (четвер)

    Росія — Данія 22:00 Копенгаген «Україна», «Футбол 1»

    Фінляндія — Бельгія 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

    Група C

    Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

    13 червня (неділя)

    Австрія — Північна Македонія 19:00 Бухарест «Футбол 1», «Футбол 2»

    Нідерланди — Україна 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    17 червня (четвер)

    Україна — Північна Македонія 16:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    Нідерланди — Австрія 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    21 червня (понеділок)

    Північна Македонія — Нідерланди 19:00 Амстердам «Футбол 2»

    Україна — Австрія 19:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1»

    Група D

    Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

    13 червня (неділя)

    Англія — Хорватія 16:00 Лондон «Футбол 1», «Футбол 2»

    14 червня (понеділок)

    Шотландія — Чехія 16:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

    18 червня (п'ятниця)

    Хорватія — Чехія 19:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

    Англія — Шотландія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    22 червня (вівторок)

    Чехія — Англія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1»

    Хорватія — Шотландія 22:00 Глазго «Футбол 2»

    Група E

    Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

    14 червня (понеділок)

    Польща — Словаччина 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

    Іспанія — Швеція 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    18 червня (п'ятниця)

    Швеція — Словаччина 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

    19 червня (субота)

    Іспанія — Польща 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    23 червня (середа)

    Словаччина — Іспанія 19:00 Севілья «Футбол 1»

    Швеція — Польща 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

    Група F

    Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

    15 червня (вівторок)

    Угорщина — Португалія 19:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

    Франція — Німеччина 22:00 Мюнхен «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

    19 червня (субота)

    Угорщина — Франція 16:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

    Португалія — Німеччина 19.00, Мюнхен «Футбол 1», «Футбол 2»

    Теги: Збірна України Євро-2020
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