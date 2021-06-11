Календар Євро-2020 і розклад трансляцій

11 червня матчем Туреччина – Італія бере старт чемпіонат континенту

На Олімпійському стадіоні Рима у п’ятницю, 11 червня, відбудеться віртуальне відкриття Євро-2020. Через коронавірус його перенесли на рік, але цього разу чемпіонату континенту вже нічого не перешкодить. Ні волання Росії з приводу гарної форми збірної України, ні сама пандемія. До вашої уваги календар ігор найкращих збірних Європи на найближчий місяць.

Груповий етап

Група A

Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

11 червня (п'ятниця)

Туреччина — Італія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

12 червня (субота)

Уельс — Швейцарія 16:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

16 червня (середа)

Туреччина — Уельс 19:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

Італія — Швейцарія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

20 червня (неділя)

Італія — Уельс 19:00 Рим «Футбол 1»

Швейцарія — Туреччина 19:00 Баку «Футбол 2»

Група B

Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

12 червня (субота)

Данія — Фінляндія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

Бельгія — Росія 22:00 Санкт-Петербург «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

16 червня (середа)

Фінляндія — Росія 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

17 червня (вівторок)

Данія — Бельгія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

21 червня (четвер)

Росія — Данія 22:00 Копенгаген «Україна», «Футбол 1»

Фінляндія — Бельгія 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Група C

Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

13 червня (неділя)

Австрія — Північна Македонія 19:00 Бухарест «Футбол 1», «Футбол 2»

Нідерланди — Україна 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

17 червня (четвер)

Україна — Північна Македонія 16:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

Нідерланди — Австрія 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

21 червня (понеділок)

Північна Македонія — Нідерланди 19:00 Амстердам «Футбол 2»

Україна — Австрія 19:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1»

Група D

Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

13 червня (неділя)

Англія — Хорватія 16:00 Лондон «Футбол 1», «Футбол 2»

14 червня (понеділок)

Шотландія — Чехія 16:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

18 червня (п'ятниця)

Хорватія — Чехія 19:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

Англія — Шотландія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

22 червня (вівторок)

Чехія — Англія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1»

Хорватія — Шотландія 22:00 Глазго «Футбол 2»

Група E

Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

14 червня (понеділок)

Польща — Словаччина 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

Іспанія — Швеція 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

18 червня (п'ятниця)

Швеція — Словаччина 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

19 червня (субота)

Іспанія — Польща 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

23 червня (середа)

Словаччина — Іспанія 19:00 Севілья «Футбол 1»

Швеція — Польща 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Група F

Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

15 червня (вівторок)

Угорщина — Португалія 19:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

Франція — Німеччина 22:00 Мюнхен «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

19 червня (субота)

Угорщина — Франція 16:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

Португалія — Німеччина 19.00, Мюнхен «Футбол 1», «Футбол 2»