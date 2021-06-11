Календар Євро-2020 і розклад трансляцій
11 червня матчем Туреччина – Італія бере старт чемпіонат континенту
На Олімпійському стадіоні Рима у п’ятницю, 11 червня, відбудеться віртуальне відкриття Євро-2020. Через коронавірус його перенесли на рік, але цього разу чемпіонату континенту вже нічого не перешкодить. Ні волання Росії з приводу гарної форми збірної України, ні сама пандемія. До вашої уваги календар ігор найкращих збірних Європи на найближчий місяць.
Груповий етап
Група A
Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія
11 червня (п'ятниця)
Туреччина — Італія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
12 червня (субота)
Уельс — Швейцарія 16:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»
16 червня (середа)
Туреччина — Уельс 19:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»
Італія — Швейцарія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
20 червня (неділя)
Італія — Уельс 19:00 Рим «Футбол 1»
Швейцарія — Туреччина 19:00 Баку «Футбол 2»
Група B
Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія
12 червня (субота)
Данія — Фінляндія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»
Бельгія — Росія 22:00 Санкт-Петербург «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
16 червня (середа)
Фінляндія — Росія 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»
17 червня (вівторок)
Данія — Бельгія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»
21 червня (четвер)
Росія — Данія 22:00 Копенгаген «Україна», «Футбол 1»
Фінляндія — Бельгія 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»
Група C
Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія
13 червня (неділя)
Австрія — Північна Македонія 19:00 Бухарест «Футбол 1», «Футбол 2»
Нідерланди — Україна 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
17 червня (четвер)
Україна — Північна Македонія 16:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
Нідерланди — Австрія 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
21 червня (понеділок)
Північна Македонія — Нідерланди 19:00 Амстердам «Футбол 2»
Україна — Австрія 19:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1»
Група D
Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія
13 червня (неділя)
Англія — Хорватія 16:00 Лондон «Футбол 1», «Футбол 2»
14 червня (понеділок)
Шотландія — Чехія 16:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»
18 червня (п'ятниця)
Хорватія — Чехія 19:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»
Англія — Шотландія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
22 червня (вівторок)
Чехія — Англія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1»
Хорватія — Шотландія 22:00 Глазго «Футбол 2»
Група E
Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина
14 червня (понеділок)
Польща — Словаччина 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»
Іспанія — Швеція 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
18 червня (п'ятниця)
Швеція — Словаччина 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»
19 червня (субота)
Іспанія — Польща 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
23 червня (середа)
Словаччина — Іспанія 19:00 Севілья «Футбол 1»
Швеція — Польща 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»
Група F
Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина
15 червня (вівторок)
Угорщина — Португалія 19:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»
Франція — Німеччина 22:00 Мюнхен «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
19 червня (субота)
Угорщина — Франція 16:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»
Португалія — Німеччина 19.00, Мюнхен «Футбол 1», «Футбол 2»