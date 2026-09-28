Закупівля американської зброї. Трамп зробив Сі пропозицію

Посол США в КНР повідомив про пропозицію

Президент США Дональд Трамп запитав лідера Китаю Сі Цзіньпіна, чи не хотів би той придбати американську зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

«Президент Трамп постійно повторює: «Слухайте, ми продаємо зброю іншим країнам по всьому світу». Він навіть у якийсь момент запитав президента Сі, чи не хотів би той щось придбати», – сказав посол США в КНР Девід Пердью.

Посол не надав додаткових подробиць і не розкрив відповіді Сі Цзіньпіна.

Більшість американських політиків та законодавців обох партій вважають Китай найбільшим військовим, економічним та дипломатичним суперником Сполучених Штатів – єдиним реальним конкурентом Америки як наддержави.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США повинні співіснувати в мирі. Він сказав, що військові обох країн «повинні підтримувати регулярний діалог і вдосконалювати механізми кризової комунікації та запобігання: «Пастку Фукідіда можна подолати».