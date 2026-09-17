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«Пекельні санкції» США можуть змусити Росію закінчити війну – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Пекельні санкції» США можуть змусити Росію закінчити війну – Зеленський
Зеленський зазначив, що голосування в Палаті представників відбулося в ніч, коли російські війська атакували Україну
фото: ДСНС

Президент України закликав партнерів посилювати тиск на Росію та подякував Конгресу США за підтримку законопроєкту.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на остаточне ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту імені Ліндсі Грема на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський зазначив, що голосування в Палаті представників відбулося в ніч, коли російські війська атакували Україну балістичними та іншими ракетами, а також безпілотниками. За його словами, під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура у восьми регіонах.

Президент повідомив про удари по енергетичних об'єктах на Сумщині та Одещині, а також влучання у житлові будинки в Києві та Одесі. Внаслідок атаки були поранені понад десять людей, серед них діти. Частину постраждалих госпіталізували.

«Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир», – заявив Зеленський.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

За словами президента, санкції мають бути достатньо сильними, щоб дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів дали результат. Зеленський також подякував членам Палати представників, сенаторам та керівництву Конгресу США за підтримку законопроєкту.

«Росії потрібно закінчувати цю свою війну», – наголосив президент.

Що передбачає законопроєкт Грема

Палата представників США 16 вересня остаточно схвалила законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. За документ проголосували 262 конгресмени, 159 – проти. Тепер його мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її енергетичного та оборонного секторів, чиновників і «тіньового флоту». Також документ дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції.

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Теги: Володимир Зеленський санкції війна обстріл США Україна

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