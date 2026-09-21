Китай підтвердив перший за 11 років державний візит Сі Цзіньпіна до США

Попереднього разу Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом у вересні 2015 року

«Під час візиту Сі проведе глибокий обмін думками з президентом Трампом»

Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснить державний візит до США з 23 по 25 вересня на запрошення президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Під час візиту Сі проведе глибокий обмін думками з президентом Трампом щодо основних питань, що стосуються китайсько-американських відносин, а також світового миру та розвитку», – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь.

Речник наголосив, що взаємні візити глав двох держав протягом шести місяців мають «історичне, знакове значення».

«Китай готовий співпрацювати зі США з метою зміцнення діалогу та співпраці, належного врегулювання розбіжностей, постійного підвищення добробуту народів обох країн, а також сприяння світовому миру, стабільності та процвітанню», – додав Ґо Цзякунь.

Попереднього разу Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом у вересні 2015 року за запрошенням тодішнього президента Барака Обами.

До слова, Сполучені Штати готуються запровадити додаткове 7,5% мито на китайські товари в межах розслідування щодо надлишкових виробничих потужностей. Вашингтон прагне оголосити про нові заходи до саміту Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзиньпіна, запланованого на вересень.