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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Трамп атакує Зеленського: що відбувається у відносинах США та України

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Starshield для ЗСУ могли обмежити за наказом Білого дому

Reuters з посиланням на кількох посадовців США повідомляє, що вказівка про обмеження Starshield нібито надійшла з Білого дому. Хто саме віддав наказ, посадовці не уточнили, але зазначили, що Пентагон отримав вказівку «згори» сповільнити роботу Starshield для українських військових. Раніше Білий дім таку інформацію заперечував.

Тим часом Дональд Трамп дав інтервʼю для Newsmax, і прокоментував слова Зеленського про те, що Україна продовжить атаки по російських НПЗ.

«Зеленський – не та людина, з якою нам добре мати справу. … Я думаю, що якщо Україна зрештою й укладе якусь мирну угоду, то зробить це не з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче.

Він знову завдає ударів по нафтопереробних заводах, і все, чого він цим досягає, – це підвищує світові ціни на нафту. Це ганьба. Коли він б’є по нафтопереробних заводах, де виробляють дизельне пальне, то він не робить світові добро.

І, відверто кажучи, Зеленський уже довго перебуває при владі. Нещодавно я подивився інтерв’ю з молодою жінкою з України, і вона сказала: «Президент Зеленський зруйнував нашу країну. Президент Зеленський забрав у нас наших чоловіків. Наші чоловіки залишилися без ніг, без рук. Багато хто з них перебуває в психіатричних закладах або загинув.

Україні потрібні вибори. Бо ніхто не скаже мені, що народ України задоволений тим, що ракети влучають у їхні багатоквартирні будинки. Але ось в чому правда: Росія – величезна країна, і вона може втратити мільйон людей, бо в неї є ще багато мільйонів. Україна ж не має таких людських ресурсів».

Тим часом до виборів у США залишається два тижні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Дональд Трамп Україна

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Остап Яриш

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