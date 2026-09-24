США готують нові інвестиції в оборону та енергетику України – Зеленський

Зеленський домовився з американським бізнесом про нові оборонні та енергетичні проєкти

Президент обговорив із керівниками понад 30 американських компаній спільне виробництво, енергетичні проєкти та підготовку України до зими

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з керівництвом понад 30 провідних американських компаній та членами Групи економічних радників. Сторони обговорили підтримку української економіки, підготовку до зими та нові спільні проєкти, повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, одним із ключових питань стало те, як допомогти Україні пройти зимовий період, зберегти економічну стійкість і посилити захист людей. Президент повідомив, що очікуються нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво. Крім того, сторони вже мають домовленості щодо спільних проєктів в енергетичній сфері.

«Саме зміцнення нашої стійкості в різних сферах є головним завданням держави та наших партнерів перед початком зимового сезону», – наголосив Зеленський.

🇺🇦🇺🇸 Зеленський зустрівся з керівництвом понад 30 провідних американських компаній та членами Групи економічних радників у Нью-Йорку й анонсував нові інвестиції в оборонні технології



💬 "Ми передусім говорили про те, як допомогти Україні пройти цю зиму, підтримати нашу… pic.twitter.com/7FABpf57Jg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Під час зустрічі також обговорювали створення суверенного фонду, страхування воєнних ризиків і механізми фінансування, доступні американським інвесторам уже зараз. Зеленський подякував компаніям, які вже співпрацюють з Україною, та висловив сподівання на розширення таких партнерств.

Нагадаємо, 22 вересня Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. Серед тем переговорів були підготовка України до зимового періоду, посилення протиповітряної оборони та можливість спільного виробництва систем Patriot.

Крім того, під час нинішнього візиту до США українська сторона планувала просувати нову Drone Deal. Зеленський також заявляв, що Україна розраховує на американську підтримку в енергетиці та ППО напередодні зими.