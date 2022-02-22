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    Наслідки розриву дипломатичних відносин

    • Лана Зеркаль

      Радниця міністра енергетики України

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    Зеленському вже немає сенсу телефонувати у Москву - Наслідки розриву дипломатичних відносин
    Зеленському вже немає сенсу телефонувати у Москву
    фото: president.gov.ua

    Україна восьмий рік страждає від російської агресії

    Коротка довідка.

    Припинення дипломатичних відносин між державами відбувається шляхом офіційної заяви або прийняттям спеціального нормативного акта вищими органами державної влади, яке супроводжується відкликанням дипломатичних представників та закриттям дипломатичних представництв.

    Міжнародна практика припинення дипломатичних відносин свідчить, що таке рішення зазвичай є наслідком порушення державою своїх міжнародно-правових зобов’язань, вчинення недружнього акту, початку збройного конфлікту тощо.

    Розірвання дипломатичних відносин може мати політичні та юридичні наслідки. До політичних відноситься припинення будь-яких прямих постійних контактів між державами.

    Водночас це не перешкоджає:

    • здійсненню контактів між їхніми представниками в рамках міжнародних організацій
    • проведенню двосторонніх зустрічей на території третьої держави

    З точки зору міжнародного права розірвання дипломатичних відносин може відбуватися без розірвання консульських відносин, а також не зачіпає дії міжнародних договорів, укладених між цими державами.

    Розірвання дипломатичних відносин відбувається на підставі статті 106 Конституції України та статті 7 Закону України «Про дипломатичну службу», відповідно до яких МЗС звертається до Президента України з відповідною пропозицією.

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    Теги: Росія дипломатія війна закон Україна
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    Наслідки розриву дипломатичних відносин