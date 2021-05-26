Байден пояснив, чому він не хоче нових санкцій проти «Північного потоку – 2»

Джо Байден вважає, що введення санкцій проти «Північного потоку – 2» буде контрпродуктивним для відносин США з Європою.

Президент США вкотре підкреслив, що «з самого початку» виступав проти будівництва російського газопроводу

Введення обмежувальних заходів проти газопроводу «Північний потік – 2», який уже практично добудований, буде контрпродуктивним для відносин США з Європою.

Про це заявив глава Білого дому Джо Байден.

Так, на питання про відмову вводити санкції проти компанії-оператора «Північного потоку – 2» AG президент США відповів: «Він був майже добудований на той час, коли я вступив на посаду. Я думаю, що введення санкцій зараз було б контрпродуктивним з точки зору наших відносин з Європою».

При цьому Байден вкотре підкреслив, що «з самого початку» виступав проти будівництва російського газопроводу.

До слова, напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель анонсувала продовження у Раді ЄС дискусії щодо «Північного потоку – 2».

Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.