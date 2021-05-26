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    Байден пояснив, чому він не хоче нових санкцій проти «Північного потоку – 2»

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    Джо Байден вважає, що введення санкцій проти &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; буде контрпродуктивним для відносин США з Європою. - Байден пояснив, чому він не хоче нових санкцій проти «Північного потоку – 2»

    Джо Байден вважає, що введення санкцій проти «Північного потоку – 2» буде контрпродуктивним для відносин США з Європою.

    Президент США вкотре підкреслив, що «з самого початку» виступав проти будівництва російського газопроводу

    Введення обмежувальних заходів проти газопроводу «Північний потік – 2», який уже практично добудований, буде контрпродуктивним для відносин США з Європою.

    Про це заявив глава Білого дому Джо Байден.

    Так, на питання про відмову вводити санкції проти компанії-оператора «Північного потоку – 2» AG президент США відповів: «Він був майже добудований на той час, коли я вступив на посаду. Я думаю, що введення санкцій зараз було б контрпродуктивним з точки зору наших відносин з Європою».

    При цьому Байден вкотре підкреслив, що «з самого початку» виступав проти будівництва російського газопроводу.

    До слова, напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель анонсувала продовження у Раді ЄС дискусії щодо «Північного потоку – 2».

    Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

    Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

    Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

    При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

    Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

    Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.

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    Теги: Росія енергетика США Джозеф Байден санкції Європа президент Північний потік-2
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    Байден пояснив, чому він не хоче нових санкцій проти «Північного потоку – 2»