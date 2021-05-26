Із Білорусі не можуть повернутися 26 українців

МЗС та МОЗ обіцяють допомогти українським громадянам, які наразі опинились на лікуванні у Білорусі

МЗС та МОЗ обіцяють допомогти українським громадянам, які наразі опинились на лікуванні у Білорусі

На сьогоднішній день у Білорусі на лікуванні перебувають 26 громадян України

Українці, які знаходилися у Республіці Білорусь на лікуванні, після закриття авіасполучення не можуть повернутися додому. Про це повідомила одна з таких пацієнток Анна Курілова на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що жінці 9 травня зробили операцію з трансплантації печінки, та тепер вона не знає, як бути, й просить про допомогу у відеозверненні.

«Україна вчора скасувала літаки з Білоруссю. Санкції. Закрила кордони до того, як забрати своїх! Я тут не сама. Тут половина відділення наших. Тих, кого Україна сама ж послала на лікування! Я не можу тут жити. Закінчується реєстрація. Мені потрібні дорогущі ліки. Останній чек на €170, які я не можу пропустити, бо печінка відторгнеться. Мені потрібні дорогущі аналізи та консультації лікарів, це для нас платно і дуже дорого», – розповіла вона.

За словами українки, доїхати звичайною машиною вона не зможе, адже доведеться сидіти до 20 годин, а в українському посольстві їй порадили найняти на власні кошти «швидку допомогу».

У той же час Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров'я України заявляють, що вже працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах.

«Дипломати і фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам у розробленні оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема з огляду на стан здоров'я», – зазначається в спільній заяві міністерств.

Наразі в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще чотири українці проходять обстеження.

У МЗС уточнили, що для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Білорусі за телефоном: +375 25 603 1184.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Читайте також: